5 февраля Молодечно официально обрел статус культурной столицы Беларуси

Новости Беларуси. Молодечно в статусе новой культурной столицы Беларуси. 5 февраля город официально вступает в свои права. Чтобы называться «культурным Олимпом», он сражался три года подряд и в 2016-м таки отстоял это звание у Слуцка.

О том, что именно Молодечно станет вот уже седьмой культурной столицей, все знали еще с конца октября. За такую почетную прописку Город солнца боролся на протяжении целых трех месяцев. 5 февраля Молодечно – официально ее владелец и полноправная культурная столица.

Многовековая история: первые сведения датируются еще XIV веком. Правили здесь и Заславские князья, и Сапеги, и Кишки, и тот самый Огинский. Его полонезом можно трубить на весь мир о празднике в Молодечно. Но не только Михаилом Клеофасом славится город. Историк Наталья Ивановна, не задумываясь, называет целую плеяду славных земляков.

Наталья Полтавец, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

Всегда хочется назвать имя Сымона Будного, который жил у нас в эпоху Средневековья. Даже подозревают, что его знаменитая Библия где-то в чем-то, в каких-то вещах была писана в Молодечно. Конечно, это же имя Забейда-Сумицкого.

Какой город может похвастаться званием «оперный»? После революции кроме Минска на оперные спектакли долго никто не замахивался: необходимы симфонический оркестр, хор, вокалисты. В Молодечно было и есть все. Сегодня в Городе солнца более 15 учреждений культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Сорока, директор Молодечненского музыкального училища им. М. Огинского:

Хто асабліва можа пахваліцца, якая навучальная ўстанова тым, што яго выпускнікі, 14 чалавек, носяць найменні заслужанных артыстаў, заслужанных дзеячоў мастацтва, а два – народных. Антонаў – у Расіі, Ціхановіч – у Беларусі.

Всего же культурная столица подарила нам более 30 «заслуженных» и «народных». И на этом, уверяет Владимир Яцинович, останавливаться не намерены. Он, еще и как директор местной детской школы искусств, рапортует.

Владимир Яцинович, директор Детской школы искусств Молодечно:

В этом году мы открыли отделение эстрадное, там есть и эстрадное пение, которое необычайно популярно среди нашего населения. Я очень рад, что у наших горожан, жителей нашего города искусство востребовано и популярно.

Ремесленное дело – давно визитная карточка и самого города, и многочисленных фестивалей. Молодечно, кстати, не секрет, давно переименовали в фестивальный город. Чего только стоит грандиозный праздник белорусской песни и поэзии.

Светлана Сороко, директор Дворца культуры Молодечно:

Сёлета фестываль прызначаны вельмі цікавай асобе, песняру – Уладзіміру Мулявіну. І таму рыхтуюцца мерапрыемствы, якія будуць прысвечаны гэтай асобе.

Особо почетно быть культурной столицей в 2016 году, когда искусство сконцентрировано не только в 12 месяцах – сегодня это марка года для всей страны.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь не меньше творческих коллективов, творческих людей, которые умеют и могут заниматься вопросами культуры, здравоохранения, образования. Поэтому, конечно, эта взаимосвязь между столицей, между республиканскими органами управления и региональными должна просматриваться.

Культурную столицу выбирают с 2010 года. Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест и вот теперь (говорят, от слова молод, молодец) – Молодечно.