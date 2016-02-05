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Сенсационное решение вынесли в ООН по Джулиану Ассанжу

05 февраля 2016 10:59
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Новости США. Фактически сенсационное решение вынесли в ООН по знаменитому разоблачителю — Джулиану Ассанжу. Рабочая группа Организации Объединенных Наций признала незаконным лишение свободы основателя Wikileaks. Интернет-ресурс Ассанжа за несколько лет опубликовал миллионы документов о коррупции в высших эшелонах власти, о шпионских скандалах, военных преступлениях и тайнах дипломатии ведущих мировых держав.

В США, например, международному разоблачителю грозит смертная казнь! Чтобы избежать преследования, с 2012 года Ассанж вынужден скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне. После нынешней поддержки ООН основателю Wikileaks должны вернуть паспорт и прекратить преследование. То есть он должен покинуть вынужденную «тюрьму». По крайней мере, этого ожидает сам Ассанж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ООН

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