Костевич: за 5 лет мы социализировали 58 человек с инвалидностью – это огромная победа

Новости Беларуси. Работу по инклюзивному образованию в Гомеле следует взять за основу для развития других регионов. На это обратила внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании консультативного совета по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед встречей участники изучили работу Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и городского центра инклюзивной культуры. Оба учреждения получили высокую оценку. К такой доступной помощи и поддержке детей с инвалидностью нужно стремиться не только в областных центрах, но и на периферии.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

С ними работают люди, которые не только высоких профессиональных качеств, но еще и люди с огромной-огромной душой. И делясь своей любовью, теплотой, заботой, это в симбиозе создает действительно такой синергетический эффект. За последние пять лет мы социализировали 58 человек. Для нас это огромный результат и большой шаг вперед, потому что в домах-интернатах проживает третья-четвертая степень утраты здоровья. Это очень глубокая и тяжелая умственная отсталость. Поэтому, когда мы все-таки достигаем этих результатов, для нас это огромная победа и самая главная гордость.