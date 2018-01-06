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Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене»

06 января 2018 15:13
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Новости Беларуси. Показываем кадры почти космического шоу, которое собрало всю «Минск-Арену». Его герои –любимые детьми Бонстики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -1

Перед началом шоу истинные поклонники усердно готовились к встрече с инопланетными персонажами, благодаря аквагриму дети перевоплощались в сказочных персонажей, гостей развлекали клоуны, мемы, а после увиденных фокусов некоторые малыши и вовсе пустились в пляс.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -3

Шестилетняя Алина на праздник пришла вместе с бабушкой и младшей сестрой.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -5

Девочка уже больше года собирает Бонстиков. Кстати, среди них есть любимчик. «Гремли» – из последней четвертой коллекции.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -7

Алина Ермакевич:
Мне нравится его характер, потому что он такой милый, прикольный и любознательный.

Кстати, более двух тысяч человек выиграли билеты на долгожданное шоу именно благодаря игре «Удача в придачу!» от Евроопт.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -10

Елена Немкович:
Приехали из Слуцка, нас забрал автобус, который ехал из Солигорска, нас забрали, дали еще подарочки для детей, для нас.

Около девяти тысяч человек приехали окунуться в импровизированный галактический мир. На сцене «Минск-Арены» разыгралась настоящая новогодняя сказка.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -13

Дети с восторгом смотрели выступления акробатов, клоунов, но когда, увидели своих любимых героев, попросту не смогли усидеть на месте.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -15

Зрители фантастического представления увидели лазерное, световое и неоновое шоу, а кульминацией торжества стала гигантская летающая тарелка, на которой бонстики перемещались прямо над сценой «Минск-Арены».

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -17

Улетая, они словно прощались с юными поклонниками, которые так не хотели их отпускать.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -19

Это было самое грандиозное шоу за всю историю Бонстиков.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -21

Елизавета Статкевич:
Я люблю Бонстики, это мои любимые игрушки, я хочу, чтобы всегда выходили Бонстики.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -23

Ольга Шкробова:
Четвертую коллекцию мы еще не успели собрать, надеюсь, в будущем времени соберем.

Несмотря на восторженные крики, грусть на детских лицах все же была заметна, ведь совсем скоро с Бонстиками нужно будет попрощаться навсегда.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -26

Четвертая коллекция стала финальной. Те, кто не успел собрать всех героев, еще могут это сделать до 28 января. Бонстиков можно получить в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка», онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» за каждые 15 рублей в чеке.

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -28

Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене» -30

# общество # Игрушки # Фотофакт # Алина Ермакевич # Елена Немкович # Елизавета Статкевич # Ольга Шкробова

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