Космическое шоу: около 9 тысяч человек со всех регионов страны посетили новогоднее представление Бонстиков в «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Показываем кадры почти космического шоу, которое собрало всю «Минск-Арену». Его герои –любимые детьми Бонстики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом шоу истинные поклонники усердно готовились к встрече с инопланетными персонажами, благодаря аквагриму дети перевоплощались в сказочных персонажей, гостей развлекали клоуны, мемы, а после увиденных фокусов некоторые малыши и вовсе пустились в пляс.

Шестилетняя Алина на праздник пришла вместе с бабушкой и младшей сестрой.

Девочка уже больше года собирает Бонстиков. Кстати, среди них есть любимчик. «Гремли» – из последней четвертой коллекции.

Алина Ермакевич:

Мне нравится его характер, потому что он такой милый, прикольный и любознательный.

Кстати, более двух тысяч человек выиграли билеты на долгожданное шоу именно благодаря игре «Удача в придачу!» от Евроопт.

Елена Немкович:

Приехали из Слуцка, нас забрал автобус, который ехал из Солигорска, нас забрали, дали еще подарочки для детей, для нас.

Около девяти тысяч человек приехали окунуться в импровизированный галактический мир. На сцене «Минск-Арены» разыгралась настоящая новогодняя сказка.

Дети с восторгом смотрели выступления акробатов, клоунов, но когда, увидели своих любимых героев, попросту не смогли усидеть на месте.

Зрители фантастического представления увидели лазерное, световое и неоновое шоу, а кульминацией торжества стала гигантская летающая тарелка, на которой бонстики перемещались прямо над сценой «Минск-Арены».

Улетая, они словно прощались с юными поклонниками, которые так не хотели их отпускать.

Это было самое грандиозное шоу за всю историю Бонстиков.

Елизавета Статкевич:

Я люблю Бонстики, это мои любимые игрушки, я хочу, чтобы всегда выходили Бонстики.

Ольга Шкробова:

Четвертую коллекцию мы еще не успели собрать, надеюсь, в будущем времени соберем.

Несмотря на восторженные крики, грусть на детских лицах все же была заметна, ведь совсем скоро с Бонстиками нужно будет попрощаться навсегда.