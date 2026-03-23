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Гончаренко: офис Зеленского запланировал избиение депутатов Рады

23 марта 2026 11:38
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Гончаренко: офис Зеленского запланировал избиение депутатов Рады-0

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале, что в офисе Владимира Зеленского якобы готовят провокацию с избиением нескольких депутатов фракции «Слуга народа», чтобы запугать остальных и добиться нужного голосования в парламенте.

Он также связал это с призывами защитить президента от возможного переворота, расценив их как сигнал депутатам.

Ранее Верховная рада не приняла закон, необходимый для сотрудничества с МВФ, от которого зависит получение крупного финансирования от ЕС.

Фото: pixabay

# Международная политика

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