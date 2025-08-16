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Стали известны первые результаты спартакиады белорусских СМИ

16 августа 2025 14:22
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Сотни участников собрала республиканская спартакиада среди работников СМИ в центре олимпийской подготовки «Стайки». Участие в спортивных состязаниях заявили 20 команд, представляющих республиканские и региональные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спартакиада СМИ объединяет всех, кто работает в нашей индустрии – Перцов.

Стали известны первые результаты спартакиады белорусских СМИ-2

Командный дух и боевой настрой – такая атмосфера царит в «Стайках». Спортсмены выкладываются на полную, а болельщики еще больше настраивают команды на результат. 

Стали известны первые результаты спартакиады белорусских СМИ-4

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ СТВ:
Да, это соревнования, это адреналин, это класс. Но ты все равно отдыхаешь душой. Это смена обстановки, это совершенно другие эмоции.

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета ЗАО «Столичное телевидение»:
Это отличная традиция. И нужно сказать, что именно сейчас в этом зале только что играла наша команда, и она показывает отличные результаты по волейболу. Я думаю, что это благодаря не только нашей сплоченности. Мы поддерживаем своих сотрудников, которые любят спорт, и это дает свои результаты. Мы видим, что сейчас команда наша выигрывает.

И вот последняя информация. В стрельбе и в дартсе среди руководителей призовое место занял генеральный директор нашего телеканала Александр Осенко. Остальные итоги подведем уже в следующем выпуске.

# СМИ Беларуси

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