«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Новости Беларуси. В Светлогорске подвели первые итоги работы сельхозпредприятия «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это необычное предприятие с 2017 года является подразделением Министерства внутренних дел. Именно здесь взялись на практике решить проблему социализации осужденных. Получить шанс на новую жизнь, работу и достойный заработок первые желающие смогли уже в 2018 году. Кроме того, неплохие экономические результаты показало и само предприятие, включенное в систему поставок продовольствия для нужд МВД.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Что касается эксперимента, могу сказать, что, на мой взгляд, он не мог быть неудачным с самого начала, потому что задумка была достаточно хорошо просчитана, в первую очередь экономически. Естественно, двуединая задача. Вторая ее часть – это ресоциализация заключенных – сегодня осуществляется достаточно эффективно.