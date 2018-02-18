«Это долг каждого гражданина – выбирать для себя кандидата». Чётко и слаженно голосуют военнослужащие на местных выборах

Новости Беларуси. 18 февраля на выборы в местные Советы одними из первых отдали свои голоса военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром участки для голосования открылись в воинских частях по всей стране.

В Бресте десантники на выборы идут целыми подразделениями. Голосование проходит по-армейски четко и слаженно. Многие из солдат-срочников впервые отдают свой голос на выборах.

Рустам Гезалов, военнослужащийй 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознамённой бригады:

Это первые для меня выборы. Очень серьезно подошел к ним. Было немного трепетно.

Депутат должен быть серьезным человеком. Он должен двигаться по жизни. Смотреть в общество, проблемы знать. Не сидеть на ровном месте.