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Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?

18 февраля 2018 06:37
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Новости Беларуси. Традиционно участки для голосования размещаются, в основном, в школах, домах культуры, где всегда рады гостям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?-1

К нынешнему дню здесь готовились по-особому, чтобы пришедшие проголосовать провели и досуг с пользой. Предусмотрены различные мастер-классы, консультации врачей, юристов, финансистов, соцработников.  

Для хорошего настроения организованы выступления творческих коллективов, пленэры, фотовыставки и даже спортивные состязания.  

# общество # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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