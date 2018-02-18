Мастер-классы, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Чем будут удивлять избирателей в день выборов?

Новости Беларуси. Традиционно участки для голосования размещаются, в основном, в школах, домах культуры, где всегда рады гостям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нынешнему дню здесь готовились по-особому, чтобы пришедшие проголосовать провели и досуг с пользой. Предусмотрены различные мастер-классы, консультации врачей, юристов, финансистов, соцработников.

Для хорошего настроения организованы выступления творческих коллективов, пленэры, фотовыставки и даже спортивные состязания.