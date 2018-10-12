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Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома

12 октября 2018 12:14
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Новости Беларуси. Около 200 шаров-сердец запустили 12 октября в Минске в честь праздника матерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома-1

Необычный флешмоб, который уже стал традиционным, провели в 5-й городской больнице. Возле клиники высадили и аллею Матери.

Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома-4

Она будет радовать взор и пациенток здешнего родильного дома. В нём с начала 2018 года появились на свет более 4 тысяч малышей.

Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома-7

Юлия Басок, многодетная мать:
Конечно, это приятно все мамам. Волнительно и необычно для меня, потому что я не ожидала, что клиника сделает такое мероприятие и пригласит меня.

Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома-10


Подобные акции в стране стали доброй традицией. В Беларуси проходит Неделя матери, которая завершится в это воскресенье. 

# Акции # общество # Юлия Басок # Фотофакт

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