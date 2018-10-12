Аллею Матери высадили в честь праздника возле минского роддома

Новости Беларуси. Около 200 шаров-сердец запустили 12 октября в Минске в честь праздника матерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный флешмоб, который уже стал традиционным, провели в 5-й городской больнице. Возле клиники высадили и аллею Матери.

Она будет радовать взор и пациенток здешнего родильного дома. В нём с начала 2018 года появились на свет более 4 тысяч малышей.

Юлия Басок, многодетная мать:

Конечно, это приятно все мамам. Волнительно и необычно для меня, потому что я не ожидала, что клиника сделает такое мероприятие и пригласит меня.