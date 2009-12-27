Корпорацию скончавшегося Ива Роше возглавит его внук

В субботу, 26 декабря, в парижском госпитале на 80-м году жизни скончался Ив Роше, французский промышленник, основатель одноименной косметической корпорации.

Свою жизнь Роше посвятил созданию «растительной косметики» из натуральных ингридиентов. Марка Yves Rocher была создана в 1959 году, а первые его магазины открылись в 1969-м, сейчас же в его компании трудятся 15 тысяч человек по всему миру. В общей сложности предприятия Yves Rocher расположены в трех десятках стран, компания имеет оборот в два миллиарда евро. Сегодня каждая третья француженка пользуется его продукцией.

Кроме того, на протяжении 46 лет, с 1962 по 2008 год Роше занимал пост мэра в родном городе Ла-Гарсийи, отмечает MIGnews.com

Возглавит знаменитую косметическую корпорацию внук Ива Роше 31-летний Бри Роше. Как отмечается в заявлении компании, решение о назначении Бри Роше на должность президента корпорации было приняло его еще «четыре года назад», сообщает ВВС.

О причинах смерти Ива Роше пока не сообщается.