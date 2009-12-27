Духовно-просветительская выставка «Рождество христово» открылась в Минске

Праздничный вернисаж в белорусской столице проходит уже в восьмой раз и продлится до 5 января.

В этом году выставка не изменила традициям старинной русской ярмарки. Посетители могут познакомиться с произведениями мастеров искусства и картинами рождения Христа в пещере Вифлеема. Приобрести подарки для себя и своих родственников: от сувениров рождественской тематики, изделий из фарфора и керамики, до сладостей и даже валенок!

По традиции большая часть предрождественских мероприятий ярмарки будет адресована детям. Для них каждый день организованы концерты, игры и викторины у елки. Визитная карточка рождественской ярмарки – постная трапеза. Отведать блюда можно здесь же. Это и пироги, и хлеб, и выпечка. Все желающие могут поучаствовать и в мастер-классах по приготовлению постных блюд и сервировке рождественского стола.

Кстати, в этом году выставку по праву можно считать многонациональной. Продемонстрировать свои традиции празднования Рождества в этот раз собралось более 90 участников из Беларуси, России, Украины, Греции и Израиля.

Александр Савин, председатель оргкомитета православных выставок:

– В дни выставки будут проводиться более 100 мероприятий – это концерты, мастер-классы, выступления хоров, театрализованных коллективов. Мы сделали большую экспозицию белорусских художников. Все что на ярмарке происходит – закупки подарков к Новому году и Рождеству Христову – это идет как пожертвование на восстановление наших белорусских храмов.