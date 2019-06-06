Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»
Новости Беларуси. Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси. Итоги традиционного конкурса красоты среди буренок подвели 6 июня на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сумме баллов Маланка обошла 23 конкурентки.
Жюри оценивало животных по 18 критериям: от внешнего вида до удоя молока. Посмотреть на необычное дефиле собрались десятки зрителей, в том числе и потенциальные покупатели из-за рубежа.
Беларусь считается одним из лидеров в мире по молочному скотоводству. Наши коровы по своим характеристикам ничем не уступают европейским, а в соотношении цена-качество являются привлекательным экспортным продуктом.
Каирлы Омашев, начальник отдела Министерства сельского хозяйства Казахстана:
Генетика такого же уровня, что и в Голландии. А по цене у вас будет дешевле. Кроме этого, мы заинтересованы закупать семя племенных быков.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас в этом году поставлено на экспорт только племенного материала на 500 тысяч долларов США. По году планируем выйти на миллион.
У нас есть потенциал, чтобы его продавать и реализовывать, это добавленная стоимость. И очень важно, чтобы коллективы хозяйств, которые сегодня демонстрируют животных, увидели, какой может быть успех от этой программы, от этого направления.
Готовили коров к конкурсу на протяжении года. Почти все животные – породы голштын, белорусской селекции. Победа представительницы Брестской области не удивительна – здесь больше всего коров селекционного стада, то есть высокопродуктивных. Третий год подряд в этом регионе и самые высокие надои молока.