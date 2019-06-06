Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Новости Беларуси. Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси. Итоги традиционного конкурса красоты среди буренок подвели 6 июня на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сумме баллов Маланка обошла 23 конкурентки.

Жюри оценивало животных по 18 критериям: от внешнего вида до удоя молока. Посмотреть на необычное дефиле собрались десятки зрителей, в том числе и потенциальные покупатели из-за рубежа. Беларусь считается одним из лидеров в мире по молочному скотоводству. Наши коровы по своим характеристикам ничем не уступают европейским, а в соотношении цена-качество являются привлекательным экспортным продуктом.

Каирлы Омашев, начальник отдела Министерства сельского хозяйства Казахстана:

Генетика такого же уровня, что и в Голландии. А по цене у вас будет дешевле. Кроме этого, мы заинтересованы закупать семя племенных быков.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас в этом году поставлено на экспорт только племенного материала на 500 тысяч долларов США. По году планируем выйти на миллион. У нас есть потенциал, чтобы его продавать и реализовывать, это добавленная стоимость. И очень важно, чтобы коллективы хозяйств, которые сегодня демонстрируют животных, увидели, какой может быть успех от этой программы, от этого направления.