Ливни с грозами и градом. Синоптики рассказали о погоде с 7 по 9 июня в Беларуси

Новости Беларуси. В пятницу и в выходные в Беларуси будет жарко и дождливо.

Как сообщает Белгидромет, 7 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут сильные дожди с грозами, возможен град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха не опустится ниже +13°С, максимальная ночью – +19°С. Днём будет ощутимо теплее: от +25… +27°C в Гродненской области до +28… +30°C в Гомельской области.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

В субботу в отдельных районах ночью и на большей части территории республики днём пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах – порывистый.

Ночью воздух охладится до +15… +20°С, днём нагреется до +25… +31°С.

Какой будет осень? Народные приметы на неделю с 3 по 9 июня

9 июня также пройдут кратковременные дожди: ночью местами, днём – почти по всей стране. Могут быть грозы. Ветер юго-восточный, днём с переходом на северный умеренный, при грозах – порывистый.

Ночью столбик термометра покажет +13... +20°С, днём – +21... +28°С. В восточных районах будет теплее – до +30… +31°С.