«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?

Новости Беларуси. Работа предприятия «Гомельобои» все еще не возобновлена. Об этом 6 июня сообщили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На производстве остается слабая концентрация неприятного запаха. Напомним, на него, а также на громкий шум от работы технологической линии жаловались жители Гомеля. Обращение поступило во время акции БЕЛТА «Ваш вопрос Президенту».
Руководству фабрики предложено ввести в работу «печь дожига», которая позволит минимизировать запах. Вместе с тем производство «Гомельобои» стало более экологичным. Здесь установили защитные экраны и фильтры.
«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Мы от случая к случаю по их заявке изучаем, как они выполнили те рекомендации, которые мы им даем. И даем им разрешения на выбросы для того, чтобы они апробировали те изменения в технологическом процессе.
Но, увы, крайний был на этой неделе – к сожалению, незначительное, но превышение предельных норм было, поэтому предприятие на сегодняшний день снова остановлено и не работает. Поэтому мы держим эти вопросы на контроле и не допускаем, чтобы было нарушение природоохранного законодательства.
Добавим, для улучшения экологической ситуации в Беларуси будут стимулировать внедрение прогрессивных методов очистки сточных вод.