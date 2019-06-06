Прямой эфир

«Радасць духоўная». Православные отмечают Вознесение Господне. Говорим об истории праздника

06 июня 2019 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Православные верующие празднуют Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из важнейших церковных праздников в память о событиях земной жизни Христа.

Согласно Евангелию, через 40 дней после своего воскресения Иисус Христос в последний раз явился апостолам и благословил их, а сам вознесся на небо.

«Радасць духоўная». Православные отмечают Вознесение Господне. Говорим об истории праздника-1

Праздник сопровождают всенощные бдения, а утром в храмах проходят торжественные литургии. Священники в этот день облачаются в белые одежды в знак светлой жизни.

«Радасць духоўная». Православные отмечают Вознесение Господне. Говорим об истории праздника-4

Протоиерей Сергий Гордун:
Пасля ўваскрасення з мёртвых Гасподзь Іісус Хрыстос, узнясенне яго, можна сказаць, гэта было завяршэнне яго зямнога служэння – і такое слаўнае завяршэнне. Падымаючыся на неба, ён усіх благаслаўляў, і гэтае благаславенне напоўніла вучняў радасцю.

Такі стан сёння і ў нас, у праваслаўных хрысціян. Радасць духоўная, малітва і благаславенне.

«Радасць духоўная». Православные отмечают Вознесение Господне. Говорим об истории праздника-7

Ощущение чистоты какой-то, доброты, мира.

В этот день также принято вспоминать ушедших родных и не забывать о помощи. К праздничной трапезе верующие пекут луковые пироги и украшают их лесенками из теста.

# Православные в Беларуси # общество # Протоиерей Сергий Гордун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию
06 июня 2019 10:37

Эти проекты поражают: как в Могилёве помогают детям с инвалидностью развиваться и получать профессию

Как проект «Дети столицы» помогает ребятам, которые не попали в лагеря, с пользой провести время
06 июня 2019 10:32

Как проект «Дети столицы» помогает ребятам, которые не попали в лагеря, с пользой провести время

Профильные летние лагеря: зачем они нужны и как туда попасть?
06 июня 2019 10:30

Профильные летние лагеря: зачем они нужны и как туда попасть?