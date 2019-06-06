«Радасць духоўная». Православные отмечают Вознесение Господне. Говорим об истории праздника

Новости Беларуси. Православные верующие празднуют Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из важнейших церковных праздников в память о событиях земной жизни Христа.

Согласно Евангелию, через 40 дней после своего воскресения Иисус Христос в последний раз явился апостолам и благословил их, а сам вознесся на небо.