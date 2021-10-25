Коронавирус сказывается на психике. Что делать, чтобы восстановиться?

COVID-19 уверенно шагает по планете. У тех, кто столкнулся с вирусом, стоит вопрос, как избежать коварных последствий недуга. Ухудшение памяти, тревожность и раздражительность – это одни из самых частых неприятных симптомов постковидного синдрома. Почему же коронавирус сказывается на психике? Узнаем.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра, кандидат медицинских наук:

Наш мозг, как и любой другой орган человеческого тела, окружен сосудистой системой. Вирус имеет тропность и к сосудистой системе, в том числе и к мозговой ткани. Поэтому те процессы разрушения, которые возникают в этой сфере, ведут к проблемам, связанным с психическим здоровьем. Чтобы вовремя распознать последствия коронавируса, нужно тщательно следить за своим состоянием. Особенно на чеку стоит быть пожилым людям.

Людмила Жилевич:

Различные постковидные осложнения затрагивают разные сферы организма. Если говорить о пожилых, то чаще эти проблемы связаны с когнитивной психической сферой. Достаточно много бывает таких проявлений (30-40 %) у пациентов, которые имеют эти проблемы. Восстановление достаточно длительное. Иногда это является пусковым механизмом к таким осложнениям, как развитие деменции.

Рассеянность, забывчивость и даже агрессия должны насторожить. С такими симптомами стоит обратиться к врачу. Людмила Жилевич:

Здесь надо обратиться к своему врачу общей практики, ему надо оценить: не являются ли эти проблемы связанными с соматическим здоровьем. Потому что иногда снижение психической сферы происходит в связи с тем, что есть декомпенсация каких-то основных хронических заболеваний, которые имеются у пациента. Или если эти изменения уже требуют привлечения специалистов (психиатров, психологов или иных каких-то специалистов), врач общей практики направит такого пациента, чтобы ему помочь.

Чтобы побороть проблему, ее стоит хорошенько изучить. Белорусская ассоциация социальных работников разработала бесплатный проект, посвященный снижению последствий COVID-19 на психическое здоровье пожилых людей. Записаться на курс очень просто: нужно зайти на сайт Минского института третьего возраста и оставить заявку.

Елена Станиславчик, исполнительный директор Общественной организации «Белорусская ассоциация социальных работников»:

В рамках курса планируются онлайн- и офлайн-занятия. Будут проводить эксперты в области психического здоровья занятий, будут рассказывать, как помочь самому себе, как сохранить психическое здоровье, как хорошо и правильно спать, правильно питаться. В рамках проекта планируется курс отдельно для родственников, которые ухаживают за пожилыми людьми, в том числе те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, имеют снижение когнитивных функций. Для них тоже будут занятия.