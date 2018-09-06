«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс

Марина Сивак, ученица таможенного класса СШ № 1 Бреста:

Во-первых, я хочу связать свое будущее с этой профессией – службой в таможенных органах. Мне действительно нравится отличаться от других своей формой, тем, как я выгляжу. В этом классе у меня появилась возможность изучать классический танец, каратэ, польский язык. И я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся в будущем.