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«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс

06 сентября 2018 06:48
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Новости Беларуси. В Бресте открыли новый таможенный класс. В 8 «Т» будут учиться 27 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс-1

Будущие таможенники будут углубленно заниматься английским языком и математикой. Помимо этого, для них предусмотрены дополнительные занятия по интересам – польскому языку, танцам и единоборствами.

«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс-4

Марина Сивак, ученица таможенного класса СШ № 1 Бреста:
Во-первых, я хочу связать свое будущее с этой профессией – службой в таможенных органах. Мне действительно нравится отличаться от других своей формой, тем, как я выгляжу. В этом классе у меня появилась возможность изучать классический танец, каратэ, польский язык. И я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся в будущем.

«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс-7

Кирилл Любчук, классный руководитель таможенного класса СШ № 1 Бреста:
Мы работаем в тандеме с Брестской таможней. Осуществляются экскурсии разного рода, в том числе на погранпереходы. Учащиеся могут изнутри посмотреть на работу, связанную с таможней, пообщаться с персоналом.

«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс-10

# Школы в Беларуси # общество # Марина Сивак # Кирилл Любчук # Фотофакт

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