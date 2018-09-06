«Я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся»: в Бресте открылся новый таможенный класс

Новости Беларуси. В Бресте открыли новый таможенный класс. В 8 «Т» будут учиться 27 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте открыли новый таможенный класс. В 8 «Т» будут учиться 27 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущие таможенники будут углубленно заниматься английским языком и математикой. Помимо этого, для них предусмотрены дополнительные занятия по интересам – польскому языку, танцам и единоборствами.
Марина Сивак, ученица таможенного класса СШ № 1 Бреста:
Во-первых, я хочу связать свое будущее с этой профессией – службой в таможенных органах. Мне действительно нравится отличаться от других своей формой, тем, как я выгляжу. В этом классе у меня появилась возможность изучать классический танец, каратэ, польский язык. И я могу получить те знания, которые мне действительно пригодятся в будущем.
Кирилл Любчук, классный руководитель таможенного класса СШ № 1 Бреста:
Мы работаем в тандеме с Брестской таможней. Осуществляются экскурсии разного рода, в том числе на погранпереходы. Учащиеся могут изнутри посмотреть на работу, связанную с таможней, пообщаться с персоналом.