День славянской письменности и культуры: в Минске состоялся Крестный ход к замчищу и прошёл молебен

Новости Беларуси. День славянской письменности и культуры сегодня отмечает Беларусь. Он установлен в честь святых Кирилла и Мефодия, которые в конце 9-го века создали систему старославянской азбуки и языка.

В память равноапостольных просветителей сегодня во всех православных храмах проходят праздничные богослужения. В Минске по традиции состоялся большой Крестный ход, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Минскому замчищу верующие шли сразу из 2-х столичных соборов — Свято-Духова кафедрального и Свято-Петро-Павловского. На знаковом для Минска месте состоятся молебен.

Это торжественной церемонии, посвященной Дню славянской письменности и культуры, вот уже 20 лет.

Минчане:

Духовная опора нашей жизни, нашего народа и белорусов, в первую очередь.

Пошла единая культура, единый язык. В нынешнее время, когда идет раздор между государствами, я считаю, что такое объединение культурой, духовностью — один из самых важных праздников.