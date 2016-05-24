Прямой эфир

День славянской письменности и культуры: в Минске состоялся Крестный ход к замчищу и прошёл молебен

24 мая 2016 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День славянской письменности и культуры сегодня отмечает Беларусь. Он установлен в честь святых Кирилла и Мефодия, которые в конце 9-го века создали систему старославянской азбуки и языка.

В память равноапостольных просветителей сегодня во всех православных храмах проходят праздничные богослужения. В Минске по традиции состоялся большой Крестный ход, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Минскому замчищу верующие шли сразу из 2-х столичных соборов — Свято-Духова кафедрального и Свято-Петро-Павловского. На знаковом для Минска месте состоятся молебен.

Это торжественной церемонии, посвященной Дню славянской письменности и культуры, вот уже 20 лет.

Минчане:
Духовная опора нашей жизни, нашего народа и белорусов, в первую очередь. 

Пошла единая культура, единый язык. В нынешнее время, когда идет раздор между государствами, я считаю, что такое объединение культурой, духовностью — один из самых важных праздников. 

# общество # День белорусской письменности

Другие новости рубрики

Все новости
Представители строительной компании ОДО «ПромГражданСтрой» в программе «УТРО» на СТВ
24 мая 2016 07:33

Представители строительной компании ОДО «ПромГражданСтрой» в программе «УТРО» на СТВ

Репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 26 мая – движение транспорта будет временно ограничено
24 мая 2016 06:52

Репетиции парада ко Дню Независимости пройдут в Минске 24 и 26 мая – движение транспорта будет временно ограничено

В Ботаническом саду зацвело «розовое дерево»
24 мая 2016 06:50

В Ботаническом саду зацвело «розовое дерево»