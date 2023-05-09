Копия знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом в 1945-м, поднялась над Гродненским драмтеатром

До начала торжественной программы, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, над Гродненским драмтеатром подняли знамя Победы. Это копия того, которое в 1945-м советские солдаты водрузили над поверженным Рейхстагом. Реплику знамени создали год назад в коллективе драматического. И сегодня во второй раз его разместили над театром в память о подвиге освободителей.