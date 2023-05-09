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Копия знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом в 1945-м, поднялась над Гродненским драмтеатром

09 мая 2023 08:08
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Новости Беларуси. Мирный парад стилизованных автомобилей, шествие поколений, выставка современной техники и оружия – основные праздничные мероприятия в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Копия знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом в 1945-м, поднялась над Гродненским драмтеатром-1

До начала торжественной программы, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, над Гродненским драмтеатром подняли знамя Победы. Это копия того, которое в 1945-м советские солдаты водрузили над поверженным Рейхстагом. Реплику знамени создали год назад в коллективе драматического. И сегодня во второй раз его разместили над театром в память о подвиге освободителей. 

# День Победы # общество # Фотофакт

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