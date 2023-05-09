Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?

Новости Беларуси. Курган Славы есть не только в Смолевичском районе. Такие символы великого подвига народа закладывали в советские годы в разных уголках Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешнее поколение бережно их хранит. Так, в Гродно за более полувековую историю мемориал преобразился, но суть осталась прежняя. Он хранит память об ужасах фашизма и прославляет людей, отдавших жизни за мир и свободу. Галина Буро рассматривала архивные фотографии.

Это 1969 год, собрались представители из всех районов Гродненщины: хлеборобы, механизаторы – они возлагают венки. А также вот церемония была проведена закладки земли со всех районов нашей области.

Фотографиям с открытия Кургана Славы в Гродно уже более полувека. Военный историк Александр Севенко вспоминает: в грандиозной стройке принимал участие его отец, это семейная гордость. Да и всех горожан, ведь 18-метровый величественный страж возвели в память о погибших защитниках в Великую Отечественную войну и в боях за воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Землю привезли из 83 мест боевой славы и братских могил региона.

Галина Буро, корреспондент:

Инициативу поддержали и ветераны Великой Отечественной войны – стали сюда привозить землю с полей сражений, в которых они принимали участие. Таким образом, Курган Славы в Гродно стал по-настоящему народной святыней.

Чуть позже символ Победы увенчает кольцо, где высечен венок с пятиконечными звездами. В диаметре курган 56 метров. Внутри капсула с посланием потомкам.

Александр Севенко, председатель комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войны Гродненского областного Совета ветеранов:

Впервые такая капсула была заложена еще в 1969 году. Было напечатано послание потомкам о геноциде белорусского народа. И потомков призывали к тому, чтобы не забыть, что тысячи наших земляков, десятки тысяч наших земляков погибли от рук фашистов, но не склонили перед ними голову.

С каждым годом Курган Славы хорошел: появились площадка для митингов, вечный огонь, гранитные плиты, линия оборонительных укреплений «Рубеж Карбышева» и любимый горожанами музей техники под отрытым небом. Каждый экспонат – легенда.

Александр Севенко:

Один из самых ценных экспонатов, который представлен на выставке, – это танк ИС-2. Такие танки являлись в годы Великой Отечественной войны лучшими танками среди всех танков стран-участниц. На одном из таких танков сражался наш гродненец, известный наш ветеран, участник Великой Отечественной войны и полковник в отставке Николай Васильевич Киселев.

В разные годы курган обрамляли в аллеи из деревьев: сирень, березы, яблони. Саженцы в честь 40 героев Советского Союза, которые погибли, освобождая Гродненскую область, в память о героях-комсомольцах, в честь года народного единства. Восемь лет назад на мемориале провели реконструкцию – она получила тогда статус областной молодежной стройки.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Ребята укладывали тротуарную плитку, планировка земли, газонов, общие работы, где-то благоустраивали, помогали. Сохранение исторической памяти – это очень важно. Непосредственно те молодые ребята, которые собственным трудом, своими руками прикоснулись к этому, в любом случае что-то в сердце у них остается. Здесь отмечают государственные праздники, проводят воинские ритуалы. Да и в будни к месту памяти всегда идут люди.

– 9 Мая хочется всегда вспомнить тех, кого уже нет, тех, кто воевал за нашу счастливую жизнь. Поэтому мы решили проехать мимо и зайти с детьми, показать им это замечательное место.

– Вспомнить, как воевали наши бабушки, дедушки, солдаты всякие, вспомнить, как им было сложно.