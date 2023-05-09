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Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?

09 мая 2023 07:25
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Новости Беларуси. Курган Славы есть не только в Смолевичском районе. Такие символы великого подвига народа закладывали в советские годы в разных уголках Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешнее поколение бережно их хранит. Так, в Гродно за более полувековую историю мемориал преобразился, но суть осталась прежняя. Он хранит память об ужасах фашизма и прославляет людей, отдавших жизни за мир и свободу. 

Галина Буро рассматривала архивные фотографии. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-1

Это 1969 год, собрались представители из всех районов Гродненщины: хлеборобы, механизаторы – они возлагают венки. А также вот церемония была проведена закладки земли со всех районов нашей области. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-4

Фотографиям с открытия Кургана Славы в Гродно уже более полувека. Военный историк Александр Севенко вспоминает: в грандиозной стройке принимал участие его отец, это семейная гордость. Да и всех горожан, ведь 18-метровый величественный страж возвели в память о погибших защитниках в Великую Отечественную войну и в боях за воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Землю привезли из 83 мест боевой славы и братских могил региона. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-7

Галина Буро, корреспондент: 
Инициативу поддержали и ветераны Великой Отечественной войны стали сюда привозить землю с полей сражений, в которых они принимали участие. Таким образом, Курган Славы в Гродно стал по-настоящему народной святыней. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-10

Чуть позже символ Победы увенчает кольцо, где высечен венок с пятиконечными звездами. В диаметре курган 56 метров. Внутри капсула с посланием потомкам. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-13

Александр Севенко, председатель комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войны Гродненского областного Совета ветеранов: 
Впервые такая капсула была заложена еще в 1969 году. Было напечатано послание потомкам о геноциде белорусского народа. И потомков призывали к тому, чтобы не забыть, что тысячи наших земляков, десятки тысяч наших земляков погибли от рук фашистов, но не склонили перед ними голову. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-16

С каждым годом Курган Славы хорошел: появились площадка для митингов, вечный огонь, гранитные плиты, линия оборонительных укреплений «Рубеж Карбышева» и любимый горожанами музей техники под отрытым небом. Каждый экспонат – легенда. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-19

Александр Севенко: 
Один из самых ценных экспонатов, который представлен на выставке, – это танк ИС-2. Такие танки являлись в годы Великой Отечественной войны лучшими танками среди всех танков стран-участниц. На одном из таких танков сражался наш гродненец, известный наш ветеран, участник Великой Отечественной войны и полковник в отставке Николай Васильевич Киселев. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-22

В разные годы курган обрамляли в аллеи из деревьев: сирень, березы, яблони. Саженцы в честь 40 героев Советского Союза, которые погибли, освобождая Гродненскую область, в память о героях-комсомольцах, в честь года народного единства. Восемь лет назад на мемориале провели реконструкцию – она получила тогда статус областной молодежной стройки. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-25

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ
Ребята укладывали тротуарную плитку, планировка земли, газонов, общие работы, где-то благоустраивали, помогали. Сохранение исторической памяти это очень важно. Непосредственно те молодые ребята, которые собственным трудом, своими руками прикоснулись к этому, в любом случае что-то в сердце у них остается. 

Здесь отмечают государственные праздники, проводят воинские ритуалы. Да и в будни к месту памяти всегда идут люди. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-28

9 Мая хочется всегда вспомнить тех, кого уже нет, тех, кто воевал за нашу счастливую жизнь. Поэтому мы решили проехать мимо и зайти с детьми, показать им это замечательное место. 
– Вспомнить, как воевали наши бабушки, дедушки, солдаты всякие, вспомнить, как им было сложно. 

Землю для мемориала привезли из 83 мест! Как появился гродненский Курган Славы?-31

Курган, стремящийся ввысь, к мирному небу – символ, которому жить в веках. Пока жива память о людях, которые положили жизни на алтарь свободы и независимости Беларуси, к мемориалу славы не зарастет народная тропа. 

# Памятники # общество # Галина Буро # Фотофакт

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