Три года люди сопротивлялись оккупантам. Как Минск получил звание города-героя?

24 июня 1941 года. Фашистская авиация наносит массированный удар по Минску. Горожане роют ямы во дворах, чтобы укрыть детей от обстрелов.

Наталья Яцкевич, заведующая отделом музея истории Великой Отечественной войны:

Как вспоминали жители, которые были свидетелями этого налета, гитлеровские самолеты волнами налетали на город и сбрасывали свой смертоносный груз. И так продолжалось три дня. Бомбы были зажигательные, в городе начался страшный пожар. Вся центральная часть города практически была уничтожена. Все деревянные здания горели в огне.

Многие пытаются уйти из города. Однако сбежать из охваченной огнем столицы им не удается: немецкий десант возвращает беженцев обратно.

Немецкая оккупация. Она растянется на долгие три года, в течение которых горожане в полной мере испытают ужасы фашистского порядка. Каратели сотнями выпускают запреты, распоряжения и угрозы. За любое неповиновение – расстрел. Зверства немецкого режима осенью 1941-го утверждаются в директиве о заложниках, подписанной командованием Вермахта.

Приказ Вильгельма Кейтеля «О расстреле заложников на востоке»:

«...искуплением за жизнь каждого немецкого солдата может только смертная казнь от 50 до 100 коммунистов… Человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены...»

В Минске появляются концентрационные лагеря и еврейские гетто: Тростенец, одно из крупнейших мест массового уничтожения людей в Европе, лагеря на улице Широкой и Шталаг-352 – сотни тысяч человек содержат, как скот и даже хуже. Чтобы потом отправить на работу в Германию или и вовсе без суда и следствия расстрелять.

Константин Андрюшечкин, автор сценария фильма о лагерях смерти:

Очень мало известно где-то в мире, сколько здесь было страданий белорусского и еврейского народа. Именно на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Очень многие знают всякие другие документальные свидетельства Холокоста. У нас события происходили не менее, а может, более драматические и трагические, более удивительные здесь. Но об этом мир знает мало.

Из насилия и жестокости нацистов в Минске вырастает сопротивление. Измученные осадой горожане организуют людей, готовых разносить листовки, искать лекарства и оружие для партизан, исполнять диверсии. Один из самых громких примеров борьбы – убийство генерала Вильгельма Кубе. В 1943 году подпольщица Елена Мазаник трудится у гауляйтера домработницей, а через пару месяцев подкладывает мину в его кровать. Эта история легла в основу сюжета советского фильма.

Оккупация Минска продолжается три года. Долгие дни и ночи страданий, надежды и непримиримой борьбы за жизнь и свободу. И вот, наконец, летом 1944-го Красная армия наносит по врагу один из самых сокрушительных ударов за всю историю войны. В результате наступательной операции «Багратион» белорусские фронты сообща разбивают немецкую группу армий «Центр». 3 июля 1944 года советские войска освобождают Минск. 26 июня 1974 года за выдающиеся заслуги, за мужество и героизм, проявленные его жителями в борьбе с гитлеровскими оккупантами, Минск удостоен почетного звания город-герой.

В 1985 году в честь 40-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне был возведен мемориал «Минск город-герой». История в камне теперь навечно вписана в городские пейзажи, будто подчеркивая – подвиг прадедов бессмертен. Величественную скульптуру создал белорусский мастер Валентин Занкович. Он и сегодня в своей мастерской помнит, как создавал проект, отразивший великий подвиг белорусского народа.

Валентин Занкович, автор архитектурно-скульптурного комплекса «Минск город-герой»:

Это же постановление было в Москве Верховного совета о сооружении в городах-героях обелисков. Вот и мне довелось участвовать в осуществлении. Обелиск – не было сказано ничего о скульптуре, но я полагал, чтобы как-то раскрыть смысл этого обелиска, в честь чего он поставлен… Без скульптуры как-то сложновато. То, что сегодня в натуре стоит – это мой вариант обелиска.