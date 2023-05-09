Три года люди сопротивлялись оккупантам. Как Минск получил звание города-героя?

24 июня 1941 года. Фашистская авиация наносит массированный удар по Минску. Горожане роют ямы во дворах, чтобы укрыть детей от обстрелов.
24 июня 1941 года. Фашистская авиация наносит массированный удар по Минску. Горожане роют ямы во дворах, чтобы укрыть детей от обстрелов.
Наталья Яцкевич, заведующая отделом музея истории Великой Отечественной войны:
Как вспоминали жители, которые были свидетелями этого налета, гитлеровские самолеты волнами налетали на город и сбрасывали свой смертоносный груз. И так продолжалось три дня. Бомбы были зажигательные, в городе начался страшный пожар. Вся центральная часть города практически была уничтожена. Все деревянные здания горели в огне.
Многие пытаются уйти из города. Однако сбежать из охваченной огнем столицы им не удается: немецкий десант возвращает беженцев обратно.
Немецкая оккупация. Она растянется на долгие три года, в течение которых горожане в полной мере испытают ужасы фашистского порядка. Каратели сотнями выпускают запреты, распоряжения и угрозы. За любое неповиновение – расстрел. Зверства немецкого режима осенью 1941-го утверждаются в директиве о заложниках, подписанной командованием Вермахта.
Приказ Вильгельма Кейтеля «О расстреле заложников на востоке»:
«...искуплением за жизнь каждого немецкого солдата может только смертная казнь от 50 до 100 коммунистов… Человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены...»
В Минске появляются концентрационные лагеря и еврейские гетто: Тростенец, одно из крупнейших мест массового уничтожения людей в Европе, лагеря на улице Широкой и Шталаг-352 – сотни тысяч человек содержат, как скот и даже хуже. Чтобы потом отправить на работу в Германию или и вовсе без суда и следствия расстрелять.
Константин Андрюшечкин, автор сценария фильма о лагерях смерти:
Очень мало известно где-то в мире, сколько здесь было страданий белорусского и еврейского народа. Именно на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Очень многие знают всякие другие документальные свидетельства Холокоста. У нас события происходили не менее, а может, более драматические и трагические, более удивительные здесь. Но об этом мир знает мало.
Из насилия и жестокости нацистов в Минске вырастает сопротивление. Измученные осадой горожане организуют людей, готовых разносить листовки, искать лекарства и оружие для партизан, исполнять диверсии. Один из самых громких примеров борьбы – убийство генерала Вильгельма Кубе. В 1943 году подпольщица Елена Мазаник трудится у гауляйтера домработницей, а через пару месяцев подкладывает мину в его кровать. Эта история легла в основу сюжета советского фильма.
Оккупация Минска продолжается три года. Долгие дни и ночи страданий, надежды и непримиримой борьбы за жизнь и свободу. И вот, наконец, летом 1944-го Красная армия наносит по врагу один из самых сокрушительных ударов за всю историю войны. В результате наступательной операции «Багратион» белорусские фронты сообща разбивают немецкую группу армий «Центр». 3 июля 1944 года советские войска освобождают Минск.
26 июня 1974 года за выдающиеся заслуги, за мужество и героизм, проявленные его жителями в борьбе с гитлеровскими оккупантами, Минск удостоен почетного звания город-герой.
В 1985 году в честь 40-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне был возведен мемориал «Минск город-герой». История в камне теперь навечно вписана в городские пейзажи, будто подчеркивая – подвиг прадедов бессмертен. Величественную скульптуру создал белорусский мастер Валентин Занкович. Он и сегодня в своей мастерской помнит, как создавал проект, отразивший великий подвиг белорусского народа.
Валентин Занкович, автор архитектурно-скульптурного комплекса «Минск город-герой»:
Это же постановление было в Москве Верховного совета о сооружении в городах-героях обелисков. Вот и мне довелось участвовать в осуществлении. Обелиск – не было сказано ничего о скульптуре, но я полагал, чтобы как-то раскрыть смысл этого обелиска, в честь чего он поставлен… Без скульптуры как-то сложновато. То, что сегодня в натуре стоит – это мой вариант обелиска.
Простая форма, в то же время вызывающая чувство величия и трепета. На пике стелы размещена звезда города-героя, обрамленная лавровой ветвью. У подножия обелиска установлена мраморная доска с увековеченным на ней указом о присвоении Минску звания города-героя. И скульптура, олицетворяющая Родину-мать. В руке у нее – высоко поднятые фанфары. Три горна олицетворяют движения партизан, подпольщиков и красноармейцев – три слагаемых победы в освобождении Минска.