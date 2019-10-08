«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области

Новости Беларуси. Развитие агротуризма, инвестпроекты, работа убыточных предприятий. Это лишь часть тем, которые подняли жители Могилевской области на приеме у помощника Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы пообщаться с Михаилом Русым, в Белыничи приехала и могилевчанка Наталья Варивончик. Ее беспокоит дальнейшая судьба родного предприятия «Стеклотара». Женщина ранее работала здесь и хорошо знала, что такое стабильность. Теперь финансовая ситуация ухудшается вот уже третий год подряд.

Наталья Варивончик, жительница Могилева:

Директор обращается за реструктуризацией долга, он считает, что ему можно простить. Акционеры, конечно, против. Предприятие государственное. Естественно терпят убытки. Недополучает бюджет, и мы, и акционеры. Очень хорошо, когда с людьми общаются люди такого уровня. Можно решить проблемы и знать, что нам помогут.

Михаил Русый, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:

Главная наша задача – дать людям возможность заработать, создать условия, чтобы они реализовали себя. Создать рабочие места и получить достойную зарплату, а государство в виде налогов, отчислений будет получать то, чтобы развивать социальную сферу.