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«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области

08 октября 2019 13:49
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Новости Беларуси. Развитие агротуризма, инвестпроекты, работа убыточных предприятий. Это лишь часть тем, которые подняли жители Могилевской области на приеме у помощника Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области-1

Чтобы пообщаться с Михаилом Русым, в Белыничи приехала и могилевчанка Наталья Варивончик. Ее беспокоит дальнейшая судьба родного предприятия «Стеклотара». Женщина ранее работала здесь и хорошо знала, что такое стабильность. Теперь финансовая ситуация ухудшается вот уже третий год подряд.

«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области-4

Наталья Варивончик, жительница Могилева:
Директор обращается за реструктуризацией долга, он считает, что ему можно простить. Акционеры, конечно, против. Предприятие государственное. Естественно терпят убытки. Недополучает бюджет, и мы, и акционеры. Очень хорошо, когда с людьми общаются люди такого уровня. Можно решить проблемы и знать, что нам помогут.

«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области-7

Михаил Русый, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Главная наша задача – дать людям возможность заработать, создать условия, чтобы они реализовали себя. Создать рабочие места и получить достойную зарплату, а государство в виде налогов, отчислений будет получать то, чтобы  развивать социальную сферу. 

«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области-10

Всего на прием к помощнику Президента пришли 9 жителей Могилевской области. По каждому обращению были даны конкретные поручения.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Варивончик # Михаил Русый # Фотофакт

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