«Белпочта» предлагает бесплатно отправить матерям поздравительные открытки

Новости Беларуси. 8 октября стартует традиционная неделя, посвящённая нашим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 октября стартует традиционная неделя, посвящённая нашим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Определены отделения, где можно выбрать поздравительную открытку. В Минске – это почтамт. Письмо и открытку положат в конверт, отправить который можно совершенно бесплатно.
Виктория Джукунян, официальный представитель РУП «Белпочта»:
Чтобы принять участие в акции, можно приобрести любую почтовую карточку, на неё поставят специальный штампик, и бесплатно отправляется эта карточка.