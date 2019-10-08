Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах

Новости Беларуси. В регионах продолжаются прямые телефонные линии и выездные приёмы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября встречи с населением прошли сразу в двух районах страны – Мостовском и Белыничском. На связь с жителями вышли помощники Президента по Гродненской и Могилёвской областям – Иван Лавринович и Михаил Русый. Вопросов, требующих вмешательства чиновников, оказалось немного. Но среди них были и довольно острые. Галина Буро подробнее.

Виктор Федутик показывает, какое приспособление ему сделал сын – с помощью насоса вода из колодца поступает в кран.

А ведь ещё недавно технических решений не требовалось – в деревне Деньковцы центральное водоснабжение было в каждом доме. Но в феврале этого года скважина, которая служила ещё со времён Советского Союза, пришла в негодность.

Галина Буро, корреспондент:

Местные жители вынуждены набирать воду в колодце. А, учитывая, что в деревне, в основном, проживают пожилые люди, им это сделать уже непросто.

А на носу зима – Виктор Федутик переживает, что насос не сможет работать в морозы. Вот и решил обратиться на горячую линию от имени всей деревни, соседи поддержали.

Виктор Федутик, житель деревни Деньковцы:

Говорят, что документация изготовлена. Обещают до Нового года скважину ту пробить.

Больше десятка человек позвонили на прямую линию и пришли на приём в Мостовском районе. Среди них – молодой специалист Ольга Соколовсая.

Девушка окончила минский медуниверситет, и по распределению попала в Островец. Всё бы ничего, вот только в столице у Ольги остался муж. На первый взгляд всё по закону, но вот по-человечески ли? Иван Лавринович пообещал в ближайшее время детально изучить этот вопрос.

Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Если войти в жизненную ситуацию, можно ей помочь. Вот так, если чисто по-человечески, как говорит наш глава государства, вникнуть в эту проблему, поставить на его место близкого человека, сына, брата – и можно вариации какие-то поискать.

Искали пути решения проблем и в Белыничском районе. Большая часть вопросов на приеме касалась развития бизнеса. В частности, как открыть агроусадьбу и чем заинтересовать инвестора тепличного комбината. Были и проблемные: как сохранить работу на убыточном предприятии.