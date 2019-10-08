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Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах

08 октября 2019 16:45
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Новости Беларуси. В регионах продолжаются прямые телефонные линии и выездные приёмы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 октября встречи с населением прошли сразу в двух районах страны – Мостовском и Белыничском. На связь с жителями вышли помощники Президента по Гродненской и Могилёвской областям – Иван Лавринович и Михаил Русый. Вопросов, требующих вмешательства чиновников, оказалось немного. Но среди них были и довольно острые.

Галина Буро подробнее.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -1

Виктор Федутик показывает, какое приспособление ему сделал сын – с помощью насоса вода из колодца поступает в кран.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -4

А ведь ещё недавно технических решений не требовалось – в деревне Деньковцы центральное водоснабжение было в каждом доме. Но в феврале этого года скважина, которая служила ещё со времён Советского Союза, пришла в негодность.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -7

Галина Буро, корреспондент:
Местные жители вынуждены набирать воду в колодце. А, учитывая, что в деревне, в основном, проживают пожилые люди, им это сделать уже непросто.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -10

А на носу зима – Виктор Федутик переживает, что насос не сможет работать в морозы. Вот и решил обратиться на горячую линию от имени всей деревни, соседи поддержали.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -13

Виктор Федутик, житель деревни Деньковцы:
Говорят, что документация изготовлена. Обещают до Нового года скважину ту пробить.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -16

Больше десятка человек позвонили на прямую линию и пришли на приём в Мостовском районе. Среди них – молодой специалист Ольга Соколовсая.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -19

Девушка окончила минский медуниверситет, и по распределению попала в Островец. Всё бы ничего, вот только в столице у Ольги остался муж. На первый взгляд всё по закону, но вот по-человечески ли? Иван Лавринович пообещал в ближайшее время детально изучить этот вопрос.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -22

Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Если войти в жизненную ситуацию, можно ей помочь. Вот так, если чисто по-человечески, как говорит наш глава государства, вникнуть в эту проблему, поставить на его место близкого человека, сына, брата – и можно вариации какие-то поискать.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -25

Искали пути решения проблем и в Белыничском районе. Большая часть вопросов на приеме касалась развития бизнеса. В частности, как открыть агроусадьбу и чем заинтересовать инвестора тепличного комбината. Были и проблемные: как сохранить работу на убыточном предприятии.

Когда в деревне будет вода, и есть ли шанс перераспределиться? Приёмы граждан прошли в Гродненском и Могилёвском регионах -28

Наталья Варивончик работала на одном из могилёвских предприятий, сегодня – в числе его акционеров. Говорит, если раньше завод работал стабильно, то три года назад финансовая ситуация ухудшилась.

«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области

Жилищные, строительные, дорожные вопросы, а, порой, и глубоко личные, пусть не значительные, но разобраться надо с каждым. Ведь людей надо уметь не только слушать, но и слышать.

# Прием граждан # общество # Виктор Федутик # Иван Лавринович # Галина Буро # Фотофакт

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