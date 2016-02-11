Фирменный стиль юбилейного «Славянского базара» разработали в Витебске

Украсят логотип знаменитого музыкального фестиваля белорусский орнамент и флаги стран-участниц. Практически неизменным из года в год остается лишь написание названия творческого форума и символ фестиваля - василек. А вот сам фирменный стиль, который используется в оформлении наружной рекламы, видеоконтента, на билетах, плакатах, сувенирной продукции, ежегодно несет в себе новый смысл. На этот раз в основе цветовой гаммы - все оттенки синего – все тот же цвет василька. Логотип – белый, что означает переход на новый уровень.

Дарья Волкова, главный художник-дизайнер Центра культуры "Витебск":

Блестящие кристаллы, сверкающие шары с традиционными белорусскими орнаментами, шары с флагами стран-участниц фестиваля, с теми, которые участвовали в фестивале за 25 лет проведения международного форума, соединяются вместе, образуя единое целое: планету фестиваля, которая кружится в чистом и светлом июльском небе, даря радость встречи с искусством участникам и гостям международного форума.

Юбилейный «Славянский базар в Витебске» пройдет во второй половине июля. Билеты на некоторые концертные программы поступят в продажу уже в конце февраля.