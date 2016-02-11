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Воздушные гимнасты из Мозыря удостоены специальных призов на фестивале в Монте-Карло

11 февраля 2016 08:32
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В конце января белорусские воздушные гимнасты, жители Мозыря, побывали на престижном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Мария Кузнецова, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь студии циркового искусства «Арена», Борис Кузнецов, режиссер заслуженного коллектива Республики Беларусь студии циркового искусства «Арена» и воспитанники центра циркового искусства «Арена» рассказали о своих результах и поделились своими впечатлениями. 

# общество # Фотофакт # Цирк # Борис Кузнецов # Мария Кузнецова

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