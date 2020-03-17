Мы получили комментарий консула посольства Беларуси в России Александра Суворова, который ответил на ряд вопросов, в частности о том, что делать работающим в России белорусам в связи с принятыми мерами.

Новости Беларуси. Ночью с 17 на 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суворов, консул посольства Беларуси в России:

Транзит возможен только через два аэропорта – это «Домодедово» и «Шереметьево» – и при наличии билета, который есть у граждан в рамках одного аэропорта. И здесь вопрос касается именно транзита, возвращения в Республику Беларусь.

Мы ожидаем в конце рабочего дня сегодня официальную информацию от МИДа Российской Федерации, поскольку МИД Российской Федерации эту информацию согласовывает с пограничной службой ФСБ России.