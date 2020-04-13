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В Барановичах подростка ударило током в заброшенном здании

13 апреля 2020 15:32
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Новости Беларуси. В Барановичах подростка ударило током в заброшенном цехе.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 11 апреля. В медучреждение был доставлен 15-летний парень с телесными повреждениями.  

Было установлено, что подросток вместе с двумя друзьями проник в заброшенное здание, где ранее находились производственные цеха.  

Школьник встал на кабельную линию в помещении распределительного пункта электроэнергии. Мальчика травмировало электрическим током.  

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

В начале апреля жителя Узденского района ударило током во время рыбалки – здесь подробнее.    

# Несчастный случай # происшествия

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