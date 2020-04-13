В Барановичах подростка ударило током в заброшенном здании

Новости Беларуси. В Барановичах подростка ударило током в заброшенном цехе.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 11 апреля. В медучреждение был доставлен 15-летний парень с телесными повреждениями.

Было установлено, что подросток вместе с двумя друзьями проник в заброшенное здание, где ранее находились производственные цеха.

Школьник встал на кабельную линию в помещении распределительного пункта электроэнергии. Мальчика травмировало электрическим током.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.