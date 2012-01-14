Конкурсный прием в гимназии Беларуси. Как рассчитываются баллы?

В гимназии будут принимать по результатам вступительных испытаний по белорусскому, русскому языкам и математике. А к экзаменационным баллам добавляются и годовые оценки по соответствующим предметам. Раньше такая практика использовалась в качестве эксперимента.



Одноклассники, отличники и уже как полгода гимназисты Якуб и Данута хоть и сидят за одной партой, но постоянно конкурируют – интеллектуально. Вот и при поступлении в гимназию набрали почти максимальное количество баллов.



Данута, ученица:

Калі я ўбачыла гэтыя заданні, зразумела, што ўсё гэта добра ведаю.



Вступительные экзамены в гимназию – практика не новая. В конкурсном минимуме – диктанты по белорусскому и русскому языкам плюс контрольная по математике. Указ Президента экспериментальную практику закрепил на официальном уровне.



К экзаменационным баллам добавляются и годовые оценки по соответствующим предметам. Максимальное количество баллов, которое отныне можно получить, – 60. Проходной у каждой гимназии свой.



Наталья Неборская, учитель начальных классов гимназии № 23 Минска:

Бывают такие случаи, когда отличник, который показывал высокий уровень при обучении в начальных классах, на экзамене в стрессовой ситуации не решал какое-то задание. Для этого существуют годовые оценки, которые суммируются с экзаменационными. Таким образом ребенок может повысить свой общий балл.



С математической точностью она расставляет филологические акценты. Маргарита Борисовна, кстати, в прошлом учитель, разрабатывала сборник диктантов по русскому языку. Именно по этому изданию школьники и пишут диктант при поступлении в гимназию. Похожие есть по белорусскому языку и математике. Задания, уверяет разработчик, не космические. Каждое адаптировано к школьной программе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Маргарита Антонова, ведущий научный сотрудник лаборатории начального образования НИО Министерства образования Республики Беларусь:

Например, в слове «дятел» дети не знают, что пишется буква «е». Мы можем это слово заменить на слово «птица». Надо менять на то слово, которое дети точно напишут правильно.



Изучив сборники, можно представить и уровень экзаменационных испытаний. К ним готовят как на обычных уроках, так и на факультативах. Индивидуальный подход – общий результат.



Оксана Вандяева, заместитель директора по учебной работе гимназии № 23 Минска:

Наша задача – дать каждому ребенку возможность поступить в гимназию, независимо от его способностей и успеваемости.



Впрочем, быть или не быть гимназистом, решать каждому индивидуально. Главное, чтобы высокий статус отвечал высокой мотивации.