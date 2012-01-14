Музей истории религии в Гродно

Четыре больших зала и больше 150 экспонатов. В новой экспозиции собраны уникальные иконы, Евангелие, церковная утварь, одежды священников с XIV по XVIII века. По представленным образцам можно не только наглядно изучать историю, но и проследить влияние религии на культуру Беларуси.



Игорь Гончарук, заместитель директора по научной работе Гродненского государственного музея истории религии:

Гэта і іканапіс праваслаўны, каталіцкі, уніяцкі. Прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Яны ўжываліся ў літургічнай, культавай практыцы уніятаў, праваслаўнай і каталіцкай царквы. У той жа час гэта ж і помнікі злотніцтва, помнікі ювелірнай справы.

Особая гордость музейщиков – редчайшие средневековые книги. Здесь и римский служебник, напечатанный в Венеции в 1586 году, и рукописные белорусские издания XVII века. Интерес к раритетам у посетителей, уверены в музее, будет огромный. Ведь этот год в Беларуси объявлен Годом книги.

Мария Нецветаева, турист (Россия):

В этом музее я увидела несколько предметов резной скульптуры, которые показались мне очень интересными, аналогов которых я не видела.



Алексей Островский:

Те картины, которые здесь имеются, книги показывают насколько глубока наша история. Все-таки насколько ее следует изучать. И молодому поколению и старшим людям следует обратить внимание на нашу историю.



Экспонаты, представленные в музее, собирались по крупицам на протяжении нескольких десятилетий. К примеру, деревянные скульптуры XVIII века апостолов Петра и Павла сотрудники музея нашли на свалке – их собирались попросту сжечь. Сегодня они занимают центральное место в зале католицизма и культуры.

В музее уже существует экспозиция, представляющая древние верования славян. Открылись залы средневековой религии. В следующем году посетители увидят религиозные направления современной Беларуси. Именно тогда музей обретет свой законченный вид.

В единственном в стране Музее истории религии в Гродно представили белорусские иконы, Евангелия и церковную утварь XIV-XVIII веков