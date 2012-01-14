Дома совместного проживания для одиноких пенсионеров в Беларуси

Уже второй год такой дом открыт в Минской области в деревне Вязынь. Он как раз и был первым в стране. Одинокие люди преклонного возраста собираются и живут вместе. Это не только для них выгодно в финансовом плане, но и весело. Каждый день их навещает социальный работник.

Покинув свои дома, здесь собрались одинокие старики. Ведь зима на деревне – еще то испытание, особенно для тех, кто уже не первый год на пенсии. Наколоть дрова, принести воду по гололеду из колодца и ежедневно истопить печь – дело не из легких.

Самостоятельного, совместного или сезонного проживания – эти дома имеют разные названия. Принцип один – на смену, почти как в лагере, спасаясь от одиночества, сюда заезжают старики. Сейчас в трехкомнатном доме четыре постояльца: три бабушки и дедушка.



А это – Лена. Она каждый день в 8 утра уже на кухне. Социальный работник здесь как член семьи.

Елена Нарейко, социальный работник ГУ «Вилейский территориальный центр обслуживания населения»:

Я к ним привыкла и они ко мне привыкают. Ждут понедельника, чтобы я к ним пришла.

Вот и сейчас на плите щи и жареная картошка.

Незатейливое меню. Впрочем, жители так называемой общины и любят, чтобы было просто, по-деревенски.

Елена Нарейко, социальный работник ГУ «Вилейский территориальный центр обслуживания населения»:

Чтобы было тепло, накормлены, погода, новости.

Раису Константиновну в округе знают все. В свои 64 она возглавляет местное волонтерское движение, где числится уже 12 пенсионеров-добровольцев, и поддерживает старших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас она спешит как раз к ним на встречу.

На праздничный стол то квашеную капусту, то домашнего сала принесут. Но самое главное – внимание и душевную теплоту.

Людмила Слепцова, директор ГУ «Вилейский территориальный центр обслуживания населения»:

Когда пожилой человек остается один в доме, особенно если деревня хуторная, где практически все дома на замке, у него идет связь с миром через окно. Конечно, радостного в этом мало. Поэтому организована такая форма проживания.

Иногда пенсионеров навещают дети. Они далеко улетели из «родного гнезда». У каждого – своя судьба. И свое оправдание.

Евгения Гамолка:

Очень хорошо, як дома. Лепей не трэба.

Надежда Мандрик:

Вот захотела сюда, старая уже. Здесь веселее.

Хоть всем жителям этого дома уже за 80, унывать им не дают. Пенсионеры помоложе, к примеру, проводят омолаживающую зарядку.

Иногда на пенсии жизнь только начинается. Об этом и тут знают не понаслышке. 63-летняя Тамара и 76-летний Сергей в прошлом году здесь встретились и зимовали. А уже на лето пенсионер привез новую хозяйку в свой дом. Так и живут.