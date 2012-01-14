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За сутки из Минска вывезено около 2 тонн снега. В уборке задействовано свыше 300 машин

14 января 2012 13:40
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Снегопады вынудили коммунальщиков работать в круглосуточном режиме. В Беларуси за минувшие сутки на расчистке дорог и улиц была задействована большая часть спецтехники.

Только в Минске снег с самого утра убирают свыше 300 машин. За сутки вывезено порядка 2 тонн снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Крепская, бригадир управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Вчера, конечно, сильный снег выпал. И ночь люди работали, и сейчас. Снимаем снег, чтобы люди могли ходить.

Снегопады, по прогнозам синоптиков, продолжатся и завтра. Ночью будет до 8-ми мороза, днем – от нуля до минус 5. На дорогах сохранится гололедица.

# общество # Погода

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