Конкурс «АГРО 3.0» проводит «Белагропромбанк». Какие призы можно получить и что для этого нужно?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь : заместитель директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк», председатель оргкомитета конкурса «АГРО 3.0» Максим Басалыга, хозяйка агроусадьбы «Утрина», член жюри конкурса «АГРО 3.0» Наталья Мельниченко и заместитель директора компании Novacom, член жюри конкурса «АГРО 3.0» Николай Колос.

Расскажите подробнее о проекте «АГРО 3.0».

Максим Басалыга, заместитель директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк», председатель оргкомитета конкурса «АГРО 3.0»:

На базе Центра притяжения будет целый цикл обучающих мероприятий. Ведущие спикеры республики будут обучать участников конкурса не только составлению бизнес-плана, но и личностному росту. Вторая задача этого конкурса – поиск новых идей как для банка, в части новых банковских продуктов, так и для наших клиентов.

В двух номинациях конкурс проводится: «Лучшая бизнес-идея» и «Лучшее кейс-решение». В номинации «Лучшее кейс-решение» участники решают задания, которые предоставили клиенты банка.

Что касается номинации «Лучшая бизнес-идея», то тут все просто. Идея, соответствующая той или иной категории, принимается на конкурс, и ее рассматривает компетентное жюри, выявляются победители. Победители получают финансовую поддержку от «Белагропромбанка» на реализацию этой идеи.

Кто может стать участником? Что для этого нужно сделать?

Максим Басалыга:

В первую очередь конкурс направлен на молодых людей, участвовать может любой гражданин Республики Беларусь в возрасте от 18 до 31 года. Участие может быть как командным, так и индивидуальным. Командным – имеется в виду участие в номинации «Лучшее кейс-задание». Принимают участие студенты: два студента и преподаватель как капитан команды.

Прием заявок осуществляется по 22 апреля. Все подробности есть на сайте «Белагропромбанка».