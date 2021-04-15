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Конкурс «АГРО 3.0» проводит «Белагропромбанк». Какие призы можно получить и что для этого нужно?

15 апреля 2021 15:41
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь: заместитель директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк», председатель оргкомитета конкурса «АГРО 3.0» Максим Басалыга, хозяйка агроусадьбы «Утрина», член жюри конкурса «АГРО 3.0» Наталья Мельниченко и заместитель директора компании Novacom, член жюри конкурса «АГРО 3.0» Николай Колос.

Конкурс «АГРО 3.0» проводит «Белагропромбанк». Какие призы можно получить и что для этого нужно? -1

Расскажите подробнее о проекте «АГРО 3.0».

Максим Басалыга, заместитель директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк», председатель оргкомитета конкурса «АГРО 3.0»:
На базе Центра притяжения будет целый цикл обучающих мероприятий. Ведущие спикеры республики будут обучать участников конкурса не только составлению бизнес-плана, но и личностному росту. Вторая задача этого конкурса – поиск новых идей как для банка, в части новых банковских продуктов, так и для наших клиентов.

В двух номинациях конкурс проводится: «Лучшая бизнес-идея» и «Лучшее кейс-решение». В номинации «Лучшее кейс-решение» участники решают задания, которые предоставили клиенты банка. 

Что касается номинации «Лучшая бизнес-идея», то тут все просто. Идея, соответствующая той или иной категории, принимается на конкурс, и ее рассматривает компетентное жюри, выявляются победители. Победители получают финансовую поддержку от «Белагропромбанка» на реализацию этой идеи.

Кто может стать участником? Что для этого нужно сделать?

Максим Басалыга:
В первую очередь конкурс направлен на молодых людей, участвовать может любой гражданин Республики Беларусь в возрасте от 18 до 31 года. Участие может быть как командным, так и индивидуальным. Командным – имеется в виду участие в номинации «Лучшее кейс-задание». Принимают участие студенты: два студента и преподаватель как капитан команды. 

Прием заявок осуществляется по 22 апреля. Все подробности есть на сайте «Белагропромбанка».

Конкурс «АГРО 3.0» проводит «Белагропромбанк». Какие призы можно получить и что для этого нужно? -3

За что борются участники?

Максим Басалыга:
Призовой фонд нашего конкурса в этом году – более 100 тысяч рублей. В категории «Экология» в номинации «Лучшая бизнес-идея» банк дополнительно к призовому фонду выделяет суперльготный кредит: 20 тысяч рублей под 0,1 % годовых с грейс-периодом в течение года, когда платить по кредиту не нужно.

Николай Колос, заместитель директора компании Novacom, член жюри конкурса «АГРО 3.0»:
«Белагропромбанк» пригласил меня в качестве эксперта и члена жюри в номинации «Лучшая бизнес-идея». Интересы двусторонние. Я получу определенный опыт от такого нового формата, и очень интересно посмотреть на молодых ребят, на их новые идеи. Чем они будут фантастичнее и амбициознее, тем лучше.

Конкурс «АГРО 3.0» проводит «Белагропромбанк». Какие призы можно получить и что для этого нужно? -5

*На правах рекламы.

# Реклама # Наталья Мельниченко # Алёна Ланская # Дмитрий Потапович

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