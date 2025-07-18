Сами себе враги – что за политический театр устроила польская верхушка, объяснил Алексей Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В Польше прошли президентские выборы, но политический раскол и борьба за власть в стране продолжаются, потому что противоречия между кланами никуда не делись, а еще больше обострились из-за внешнего влияния.
Не прекращаются разговоры о том, что правительство Дональда Туска и его лично нужно менять. Именно поэтому теперешний премьер Польши проделал трюк с вотумом доверия его правительству в Сейме. Пока еще обладая большинством в парламенте, он этим доверием временно заручился, но это не гарантирует ему спокойной жизни до следующих парламентских выборов в Сейм.
В кулуарах польской политики устойчиво ходят слухи, что из правящей коалиции Туска могут выйти несколько ключевых для удержания власти сил. Партия «Третий путь» Шимона Головни – он сейчас маршалок Сейма, то есть возглавляет парламент. И «Польская крестьянская партия» во главе с Владиславом Косиняком-Камышом, возглавляющим Министерство обороны Польши.
В прессе даже произошел слив о том, что была секретная встреча сразу после второго тура выборов, на которой обсуждался выход этих партий из коалиции Туска. То есть его фактическое предательство с их стороны и формирование нового правительства, где премьером мог бы быть кто-то из лидеров этих двух партий.
Туск вроде бы пресек такое развитие событие, но весь вопрос: надолго ли? Есть основания полагать, что борьба за кресло премьера с еще большей силой развернется осенью. И в пользу этого играют несколько факторов.
Алексей Дзермант:
Но прежде чем их упомянуть, нужно еще раз объяснить суть польской политики. Там уже более 20 лет за власть сражаются и попеременно получают к ней доступ два клана: Ярослава Качиньского и Дональда Туска. Первый ориентируется на республиканцев США, второй – на евробюрократию и американских демократов.
Трамп сегодня у власти в США – и это не очень хорошо для Туска и тех, кто рядом с ним. Пока вместе с ним. Очевидно, что американцы играют на усиление в Польше того полюса, который им идейно ближе – то есть Качиньского и победившего Кароля Навроцкого. И поэтому игра на развал коалиции Дональда Туска кажется весьма вероятной.
Есть еще так называемые «несистемные» силы вроде правого популиста Славомира Менцена или монархиста и ультракатолика Гжегожа Брауна, которые могут сыграть решающую роль при формировании нового правительства в Сейм и демонстрируют растущую поддержку среди избирателей.
Правда, тут есть нюанс. Американцам и европейцам эти силы не очень нравятся в связи с тем, что их «консерватизм» нередко имеет антисемитский душок. А мы прекрасно знаем, что произраильское лобби очень сильно и в ЕС, и в США. Поэтому стоит задача их использовать, но не слишком усилить, иначе вся система контролируемой извне власти в Польше может пойти в разнос.
Алексей Дзермант:
Что нам в Беларуси от всех этих панских раскладов? Тут тоже есть нюансы – усиление внутриполитической борьбы и влияния «несистемных» партий в некоторой степени может отразиться на политике Польше по отношению к восточным соседям. Она, конечно же, не поменяется кардинально, но какие-то позитивные подвижки возможны. Например, по поводу границы и транспортного сообщения.
Важны также нюансы в польской политики по конфликту в Украине и в отношении к бандеровской идеологии. По крайней мере Навроцкий, Менцен и Браун публично заявляли, что они против отправки польских солдат в Украину, против ее членства в НАТО. И они резко критиковали бандеровщину, которая по сути является официальной идеологией киевского режима.
Вопрос, конечно, в том, насколько все эти слова будут реально воплощаться в делах. С этим в Польше проблемы. Но в любом случае изменение отношения поляков к ситуации в Украине, к киевскому режиму постепенно происходит, о чем и свидетельствуют неплохие результаты Менцена, Брауда, да и победа Навроцкого.
Нам остается продолжать работать с польским обществом, с разными силами внутри него, которые все-таки понимают, что конфликт с Беларусью и Россией обернется для нее очередной катастрофой. Такие силы, ориентированные на славянское взаимопонимание, добрососедство, прагматическое сотрудничество, в Польше есть. Да, их всячески блокируют, лишают права голоса, преследуют, выдавливают на маргинес, но они есть, растут и это вселяет надежду.