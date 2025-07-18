Участники патриотического проекта «Марш Победы» прибыли на Курган Славы

«Марш Победы» продолжает объединять поколения и сохранять память о великом подвиге народа. Участники совместного белорусско-российского патриотического проекта прибыли на Курган Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект стартовал 26 июня в Москве. Маршрут акции символичен, он пролегает через знаковые места воинской и партизанской славы. Сегодняшняя точка в маршруте имеет особое историческое значение. Курган Славы – один из величайших символов Великой Победы.

Именно в этих местах в июле 1944-го во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск. Это событие получило название «Минский котел». В год 80-летия Великой Победы на мемориальном комплексе завершили реконструкцию. Сегодня от благодарных потомков к подножию мемориала легли цветы.

Иван Сущинский, участник проекта «Марш Победы»:

Дань уважения всем нашим предкам, которые отдали свои жизни, чтобы мы сейчас могли ходить под мирным небом над головой. Их подвиг очень ценю, уважаю и в будущем постараюсь своим детям привить уважение, чтобы они ценили дальше и передавали своим детям.

Вместе участникам марафона предстоит пройти порядка 400 километров. Впереди еще 8 дней пути и десятки остановок у памятных мест. Завершится марш победы 26 июля в Бресте.