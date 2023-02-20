Что делать, если человек провалился под лёд? Напоминаем правила безопасности в межсезонье

Сколько бы мы ни говорили на тему безопасности детей, она все не теряет актуальности. Во время дополнительных школьных каникул, которые начались у учеников 1-2 классов, она приобретает особое звучание. Как обеспечить безопасность? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС. О каких правилах безопасности родители должны рассказать детям? Алена Ланская, ведущая:

В преддверии весны температура за окном уже стала повышаться, подтаявший лед представляет угрозу не только для деток, но и для взрослых. Как сейчас проходят профилактические меры? Что в себе таит переходный сезон?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Да, лед, который с каждым градусом тепла теряет свою прочность, если температура сохраняется положительной в течение трех суток, то прочность льда снижается на 25 %. И это необходимо учитывать любителям рыбалки, которые безудержно спешат туда, несмотря на вопросы безопасности. Забывают о том, что их ждут здоровыми и живыми дома. Мы проводим профилактические рейды совместно с представителями ОСВОД, чтобы предупредить взрослых и напомнить им, что они несут ответственность за детей, необходимо проговорить с ребятами, как небезопасно сейчас проверять на прочность лед, конечно, обеспечить полный контроль. Это касается прежде всего, если вы знаете, что вблизи вас находится водоем, речка. Такую же опасность таят в себе и искусственные пруды, которые располагаются нередко на придомовых территориях. Необходимо объяснить, в чем опасность, оградить, чтобы предупредить трагедию. Очень важно учитывать безопасную толщину льда, она не менее 70 сантиметров, обязательно надевать спасательный жилет, который в какой-то непредвиденной ситуации позволит остаться на плаву, значит, есть шанс на спасение, есть шанс, что прибудут работники МЧС ОСВОД и подарят второй день рождения. Для многих это именно таким образом и становится. Что касается деток, то здесь контроль со стороны родителей. 1-2 классы – это именно тот возраст, когда все интересно, все хочется попробовать, мы уже становимся самостоятельными, несем ответственность за себя в школе, находимся там без родителей под присмотром педагогов, поэтому в этот период необходимо обеспечить занятие свободного времени, это пришкольные лагеря, многие отправятся к бабушкам и дедушкам, но здесь необходимо подумать о безопасных условиях. Установить автономный пожарный извещатель, всегда все равно есть риск возникновения чрезвычайной ситуации, но он сможет вас предупредить о возникновении пожара на ранней стадии. Важно с ребятами проговорить азы безопасности, что делать если все-таки пожар произошел. Ни в коем случае нельзя прятаться, оставаться в опасности, необходимо выбегать из помещения. Если даже так произошло, кто-то из детей допустил игру с огнем, необходимо обязательно сообщить взрослым, не пытаться это утаить. Важно помнить телефоны спасателей – 101, 112, чтобы если какая-то ситуация произойдет, они могли оперативно прибыть.

Почему важно, чтобы дети находились под контролем? Даже если какая нештатная ситуация и происходит, например, в Пуховичском районе наши спасатели уже оказывали помощь, у ребенка застрял палец в детской игрушке. Родители находились рядом, они оперативно вызвали наших спасателей, те оказали помощь. Ситуация нештатная была, но поскольку ребенок находился под присмотром, оперативно помощь была оказана. Что делать, если человек провалился под лед? Алена Ланская:

Я думаю, будет не лишним сейчас огласить, какие первые действия при оказании помощи тому человеку, который случайно провалился под лед? Анастасия Швайбович:

Самый важный совет – это не паниковать. Если вы стали свидетелем того, что кто-то тонет, первым делом нужно позвонить спасателям по телефону 112, затем оценить свои силы, не нужно геройствовать. Если вы видите, что вы можете оказать помощь человеку, то необходимо попробовать это сделать, но при условии, что вы уже вызвали спасателей. Потому что вы точно так же можете оказаться в этой водной ловушке. Ни в коем случае не бегите сломя голову к человеку, потому что лед хрупкий, вы тоже можете угодить в полынью. Необходимо ползком пробираться, вооружиться веревкой или длинной палкой, не добираясь до человека на расстоянии 3-4 метров, протянуть, таким образом помочь выбраться. Как только вы оказались на берегу, первое, что надо сделать до прибытия спасателей, медиков, это обогреть человека. Ни в коем случае нельзя давать спиртное, это должно быть теплое питье, снять мокрую одежду, укрыть одеялом, если вы были на машине, включить печку. Если вы сами провалились, важно не паниковать, звать на помощь. Мы надеемся, что вы находитесь в спасательном жилете, который снижает риск того, что вы сразу уйдете на дно. И дожидаться помощи. Если у вас есть с собой мобильный телефон, то набирайте оперативно спасателя. Называйте населенный пункт или точку, привязку к которой выбрали водоем, помощь будет следовать к вам. С какими проблемами люди чаще всего обращаются к спасателям? Александр Меженный, ведущий:

Есть ли статистика, с какими проблемами чаще обращаются родители или сами дети в период школьных каникул?