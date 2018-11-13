«Сохранить цивилизованные отношения в любой ситуации»: как работает медиация при разводе?
Недавно был завершен пилотный проект по внедрению медиации в ЗАГСах Минска. Проект длился год – и уже сейчас можно подвести первые итоги. Еженедельно в каждом ЗАГСе специалист-медиатор проводил бесплатные консультации с парами, которые хотели развестись. Главная цель таких бесед – добиться снижения числа разводов. И как показывают результаты, это удалось. Можно смело утверждать: медиация работает. Как это происходит?
Почему в решении деловых споров лучше обратиться к медиатору, чем в суд?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент – Ирина Бельская.
Вы, действительно, помогаете избежать развода?
Ирина Бельская, председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент:
Никто не ставит задачу сохранить то, чего нет. Задача медиатора в том, чтобы люди ещё раз об этом подумали и осознали. Чтобы они это делали не в стрессовом состоянии, не тогда, когда им хочется наказать другого в самом конфликте, а чтобы это решение было взвешенное и чтобы развод не разрушил человеческие отношения, чтобы можно было и дальше общаться по жизни, потому что семья – это сложная система. Наша задача именно сохранить цивилизованные отношения в любой ситуации. Если это развод, то продуманный, и это позитивный шаг к новой жизни.
На вхождении в брак необходимо уже информировать людей, что есть возможность получить помощь. К сожалению, никто нас не обучает, как надо в семейной жизни строить отношения. Есть специальные знания, но они не доступны широкой общественности. И нам предстоит как раз найти те удобные формы, которые позволят молодёжи привить эти знания.
Наша работа считается эффективной, потому что она идёт в самых разных направлениях. Медиация – это междисциплинарная вещь, это немножко психологии и много права. Мы болеем за то, чтобы медиация прижилась, чтобы она помогала людям, чтобы она могла сохранить и отношения в любых сферах, а особенно в семье.
Конфликты между учениками, учителями и родителями: чем полезна медиация в школе?
Как к вам обратиться?
Ирина Бельская:
Можно обратиться в центр и вам будет оказана помощь. Будет первая консультация и по её результатам будет предложена помощь либо медиаторов, в первую очередь, либо юриста, либо адвоката, либо психолога, либо нотариуса, в зависимости от потребностей конкретного случая. Важно, чтобы человек обратился, это Центр медиации и права Белорусского республиканского Союза юристов на улице Пашкевич, 9. Там уже будет оказана помощь командой специалистов, это люди, которые работают в мирном русле, даже если это и адвокаты, то они будут стремиться примирить стороны и направить в эти цивилизованные рамки коммуникации.