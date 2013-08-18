Конфликты между охранниками и покупателями: как выяснить, кто прав, кто виноват?

Новости Беларуси. Короткометражный любительский ролик из Интернета уже как неделю гуляет по сети и обрастает комментариями. События, запечатлённые очевидцем, происходят в одном из крупнейших гипермаркетов Гомеля. Дело было на рассвете, около пяти часов утра.

Нашумевший гомельский конфликт «Охранник-покупатель». Цена боевика - две шоколадки по полторы тысячи рублей.

Парень и девушка уверяли, что купили сладость раньше и в другом месте, но чека не было и охрана потребовала «пробить» покупку. И это предыстория. Дальше наступила кульминация разборок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти кадры сняты возле кассы еще одним покупателем. Судя по всему случайный оператор включился в происходящее не сразу, схватка уже в разгаре. А вот это видео с камер наблюдения магазина. Разобраться сложно, качество записи «хромает». Здесь общий план, все без звука и кажется, что девушка вовсе не промах...

Вилюс Синкявичус, заместитель генерального директора сети гипермаркетов:

Компания считает, что охранники превысили свои обязанности и не соблюли нормы профессиональной этики, поэтому было принято решение их уволить.

По данным УВД, заявлений от потерпевших к ним не поступало. Хотя на лице девушки, по свидетельствам очевидцев, после драки оказалась кровь и синяк, охранники, по словам администрации торговой сети, тоже не отделались легким испугом, а обращались за помощью в травмпункт. Кто прав, а кто виноват, кто нападал, а кто оборонял собственные интересы или корпоративные в новоиспеченном белорусском боевике разберутся уполномоченные органы. Мы же попытаемся разобраться не в абстрактных нормах морали, а в законах. На неделе муссировался и еще один «спорный» вопрос опять-таки с этой же торговой сетью, правда, в Гродно. Покупатель написал жалобу и обратился в прокуратуру.

Вилюс Синкявичус, заместитель генерального директора сети гипермаркетов:

Вот берет шоколадки кладет в тележки. Мы видим оставленный товар в покупательской тележке. Это мы называем провоз товара. Это та же самая кража, кода покупатель первой покупкой закрывает неоплаченный товар.

Владимир Барилов, покупатель:

Товар из тележки выложил. Ничего не прятал. Отошёл ну метра три от кассы. Тут подходит какой-то человек - без формы, ни бейджика, ничего у него нет, только рация. Просит предъявить чек, я предъявил и оказалось, что не пробиты две шоколадки по цене 6300. Он стал меня тащить, чтобы провести обыск…. Я ему говорю: если вы охранник, представьтесь, покажите мне свое удостоверение, вызовите понятых и работников милиции.

Вилюс Синкявичус, заместитель генерального директора сети гипермаркетов:

Мы видим на видео, что никто его не тащил. Охранник шел рядом. И они подходят к комнате охраны. Мы видим как это все происходит. Гражданин не желает пройти в помещение охраны и предоставить свой оплаченный товар для сверки с чеком.

На стыке интересов. Как говорится, у каждого своя правда. Толи профессиональные жалобщики, среди покупателей тоже такие бывают, толи реальная забывчивость. Факт только один, конфликт произошел в день рождения 58-летнего покупателя, а вот кто преподнес такой подарок разберутся третьи лица. Очевидно, мужчину задело, что его остановили и решили заглянуть в сумки. Насколько это правомерно?

Сергей Молчан, заместитель начальника штаба лицензионно-контрольного отделения департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Организациям охраны торговых объектов допускается осуществление досмотра вещей, документов, но, обращаю внимание, но не допускается проведение личного досмотра.

Вилюс Синкявичус, заместитель генерального директора сети гипермаркетов:

Мы осуществляем охрану по специальному разрешению. Мы получили лицензию в 2010 году.

Начнем с того, что всякая охранная деятельность, и это четко прописано в законе, должна быть лицензированной. Это черным по белому прописывает права и обязанности самих охранников. Другое дело, когда некоторые магазины обходят процедуру получения лицензии. Формальные администраторы, контролеры-кассиры, под каким только соусом не шифруются фактически охранники.

Итак, охранники в законе все-таки наделены правом заглянуть в пакеты и сумки заподозренных покупателей, но тем не менее они не имеют право проводить личный досмотр. Это могут сделать только вызванные на место разбирательства сотрудники милиции.

Юрий Перевозков, юрист:

В том случае, если покупатель отказывается предъявить вещи к осмотру, охранник имеет право задержать. О данном факте они обязательно должны поставить в известность органы внутренних дел и вызвать сотрудников милиции, чтобы они проводили досмотр.

Это Дмитрий. Он работает в охране одного из столичных ночников. Мужчина не сразу согласился на съемку, уж больно скользкая тема в свете последних событий, потому мы пошли на все его условия.

Дмитрий, охранник ночного магазина:

Как правило они приходят навеселе, начинают ругаться матом, на тележках могут кататься. Если ситуация накалена, слова не доходят, люди начинают проявлять агрессию, приходится применять физическую силу.

В магазине, где работает Дмитрий, постоянно дежурит и охрана в погонах. Потому спорные вопросы с личным досмотром снимаются сразу.

И вот еще один волнующий пункт — задержание.

Сергей Молчан, заместитель начальника штаба лицензионно-контрольного отделения департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Среди прав действительно есть право задерживать нарушителей, но при этом информировать сотрудников органов внутренних дело. Работники службы охраны не предпринимают каких-то действий, не вершат суд.

Применение физической силы со стороны охраны законом допускается.

Закона «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», статья 17:

Охранник должен причинить наименьший вред здоровью, чести и достоинству посетителя, в отношении которого применяется сила.

Александр Вашкевич:

У меня месиво на голове. Если бы охрана была не виновата, записи бы не пропали.

Александр с другом Денисом на 9 мая отправились в гипермаркет за покупками. Яблоком раздора стали орехи, горсть доступного лакомства была съедена по дороге к кассе. И вроде платить ни за что не надо. Но расплата была неизбежна.

Александр Вашкевич:

Он начал матом ругаться. Я ему замечание сделал, что он охранник и должен меня на Вы называть. Метров пять может быть мы отошли от кассы, я услышал: крути его! И сзади накинулись. Кто-то из охранников сказал закрыть дверь и последовал удар ногой в лоб.

После такого шопинга Александр больше месяца провел на больничном. Снятые побои, всевозможные экспертизы — парень не собирается списать свои страдания на несчастный случай. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи. Но любого конфликта, в принципе, можно избежать.

Юрий Перевозков, юрист:

Зачастую нежелание покупателя предоставить свой пакет-сумку приводит к тому, что человека сдерживают, вызывают милицию и не обнаруживают того, что охранник подозревал. Человек, полагая что охранник не правильно все сделал, полагает, что может предъявить компенсацию за моральный ущерб. Но морального вреда я тут не усматриваю.

По правде говоря, и сами покупатели не всегда приходят в магазин с кошельком. Времена объемных свитеров уже давно прошли, но и теперь модернизировать свой гардероб под кражу в магазине можно запросто. А если знать расположение видеокамер — можно решиться и на такое, уникальное преступление.

О таких хитростях знают и охранники, которые по долгу службы не могут доверять всем. Иногда и проверяют.

Дмитрий, охранник ночного магазина:

Все материально ответственны - кассиры, и продавцы, и охранники. С них вычитывают.

Сотрудников бить рублем не запретишь — это внутреннее правило магазина. Но на покупателя такие самоустановки не действуют! Такую истину на зубок выучил один фотокорреспондент. Максим Пушкин стал участником классического сценария. Декорации — магазин, супермаркет... да что угодно: везде между фотоаппаратом и продуктом поздно или рано встает охрана.

Максим Пушкин, фотокорреспондент:

На входе в магазин висят наклейки, которые запрещают провдить фото- и видеосъемку в магазине. Но мы живем не по наклейкам. По законодательству я имею право. Он держал меня за руку, настоятельно просил, чтобы я удалил видео. Я не соглашался. Потом он взял, обхватил, поднял и пронес мимо касс в служебное помещение. Я не сопротивлялся.

Из плена любопытного покупателя с камерой освобождали уже сотрудники ОМОНа.

Нина Емельянова, заместить начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Магазины, как собственники, могут разрабатывать определенные правила поведения своих объектов, но они не должны идти в разрез с действующими нормами законодательства. Все магазины, объекты общественного питания, рынки — это общественные места, информация о том как расположен товар — общедоступна, потому запреты на фото-видеосъемку не могут устанавливаться и близко.

На ловца и зверь бежит. Дождались. Проводим съемку в объекте торговли. Правовой ликбез с нашей сторон был проигнорирован. Охрана вежливо, но твердо стоит на своем. За разрешением к директору мы так и не пошли. Решили не беспокоить, у него комиссия. Но на всякий случай, чтобы приветливые охранники потом не пострадали, оставили свои реквизиты.