«Конечно, гордость». Беларусь украсили плакаты, прославляющие верных своему делу и стране белорусов

Новости Беларуси. Люди, верные своему делу и стране. Плакаты, прославляющие белорусский народ в целом и каждого человека в отдельности. Билборды с фотографиями людей труда украсили страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На больших плакатах – профессионалы, объединенные общей строкой, знакомой каждому белорусу, – «Сэрцам адданыя роднай зямлі». Это учителя, врачи, водители, работники сельхозпредприятий. Героями проекта стали 28 человек. Одна из участниц – фельдшер, которая спасла сотни жизней.

Анна Довнар, фельдшер выездной бригады подстанции № 6 Минска:

Скорая – это как призвание. Ты все равно туда возвращаешься. Работа связана с людьми. Я работаю на бригаде интенсивной терапии. Это экстренные визиты, и ежедневно приходится действительно спасать жизнь людям. Рада, что она признана, эта профессия.

Конечно, гордость. Тем более, этот билборд находится недалеко от моего дома, и я каждый день его проезжаю. Это очень приятно!

Плакаты будут размещены на билбордах во всех регионах Беларуси. А всю серию портретов можно посмотреть на сайте информационного агентства БелТА в разделе «Плакаты».