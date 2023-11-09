Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минской области уже начали подготовку к следующему сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пристальное внимание в эти дни отводится технике, которая отработала горячую пору. Поздняя осень и зима – самое время для ремонта. Чтобы к началу следующей посевной каждая машина была готова к работе.

Соблюдение технологий и сроков – один из главных постулатов для каждого агрария. Не отступают от золотых правил и в хозяйстве «Кленовичи». Все культуры с полей здесь уже убраны. Сейчас акцент на обработку земель.

Илья Змачинский, директор сельхозпредприятия «Кленовичи»:

На нашем предприятии все в основном выполняется в сроки, согласно техническим регламентам и поставленных задач. В этом большая заслуга нашей современной техники. Ну и самое важное звено в этой цепочке – людской ресурс. У нас на данный момент работает 276 человек. Готов выполнять любые поставленные задачи.