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Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы

09 ноября 2023 16:29
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Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минской области уже начали подготовку к следующему сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пристальное внимание в эти дни отводится технике, которая отработала горячую пору. Поздняя осень и зима – самое время для ремонта. Чтобы к началу следующей посевной каждая машина была готова к работе.

Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы-1

Соблюдение технологий и сроков – один из главных постулатов для каждого агрария. Не отступают от золотых правил и в хозяйстве «Кленовичи». Все культуры с полей здесь уже убраны. Сейчас акцент на обработку земель.

Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы-4

Илья Змачинский, директор сельхозпредприятия «Кленовичи»:
На нашем предприятии все в основном выполняется в сроки, согласно техническим регламентам и поставленных задач. В этом большая заслуга нашей современной техники. Ну и самое важное звено в этой цепочке – людской ресурс. У нас на данный момент работает 276 человек. Готов выполнять любые поставленные задачи.

Конец горячей поры – аграрии Крупского района завершают полевые работы-7

Ежедневно для обработки почвы на поля выходит по четыре единицы техники. Нагрузка немалая – нужно приложить максимум усилий и выполнить все работы в отведенные сроки.

От того, как подготовят почву осенью, зависит качество будущего урожая. Подробнее в видеосюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Илья Змачинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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