Концерты с песнями о войне, конкурсы, возможность выразить мысли в рисунке: в честь 9 мая в Минске прошло более 150 мероприятий

Новости Беларуси. 9 мая столица Беларуси как всегда становится территорий одного большого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 9 мая столица Беларуси как всегда становится территорий одного большого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь можно найти развлечение на любой вкус. Наиболее отважные участвуют в конкурсах. Для них и спортивные аттракционы, и задания на сообразительность. Те, кто просто хочет зарядиться хорошим настроением – идут на концерты и к палаткам с белорусскими прысмаками.
Ярослав Жибуль хочет стать летчиком. В его семье и дедушка, и прадедушка во время Великой Отечественной защищали Родину. Один пехотинец, второй до 1944 был в партизанском отряде, затем вместе с сослуживцами брал Берлин. В 9 лет еще мальчишка говорит о войне слова такие…
Ярослав Жибуль:
Мы отмечаем День Победы, чтобы помнить тех, кто погиб на той страшной войне.
В столице праздничный день отмечают минчане и гости более чем на 180 площадках. Концерты с песнями о войне и конкурсы тоже о ней. Воспитанники Детской железной дороги рисовали то, что они в мирное время думают о тех страшных днях, когда цена секунды разделяли жизнь и смерть – настоящее и возможное будущее.
Данила Беленков:
Главное – это хранить память о погибших и о том, как они воевали.
Роман Заслонов, художник:
Некоторые работы, которые мы отметили, не были помпезными, не были похожими на открытки, на плакаты, но в них было художественное зерно, внутреннее видение. В простом сюжете – движение поезда, когда партизаны закладывают мину под рельсы.