Концерты с песнями о войне, конкурсы, возможность выразить мысли в рисунке: в честь 9 мая в Минске прошло более 150 мероприятий

Новости Беларуси. 9 мая столица Беларуси как всегда становится территорий одного большого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно найти развлечение на любой вкус. Наиболее отважные участвуют в конкурсах. Для них и спортивные аттракционы, и задания на сообразительность. Те, кто просто хочет зарядиться хорошим настроением – идут на концерты и к палаткам с белорусскими прысмаками.

Ярослав Жибуль хочет стать летчиком. В его семье и дедушка, и прадедушка во время Великой Отечественной защищали Родину. Один пехотинец, второй до 1944 был в партизанском отряде, затем вместе с сослуживцами брал Берлин. В 9 лет еще мальчишка говорит о войне слова такие…

Ярослав Жибуль:

Мы отмечаем День Победы, чтобы помнить тех, кто погиб на той страшной войне.

В столице праздничный день отмечают минчане и гости более чем на 180 площадках. Концерты с песнями о войне и конкурсы тоже о ней. Воспитанники Детской железной дороги рисовали то, что они в мирное время думают о тех страшных днях, когда цена секунды разделяли жизнь и смерть – настоящее и возможное будущее.

Данила Беленков:

Главное – это хранить память о погибших и о том, как они воевали.