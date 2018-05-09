Игорь Шуневич: «Сохранение исторической справедливости, исторической правды – это сегодня идеология моей семьи»
Новости Беларуси. В Беларуси народные гуляния идут во всех уголках страны. В столице в 2018 году развернулось почти две сотни площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сердцем праздника можно назвать площадь Победы. Там сейчас находится наш корреспондент Алена Сырова. Она с раннего утра наблюдает за минчанами и гостями столицы, которые несут к обелиску цветы и просто отдыхают в городе.
Алена Сырова, СТВ:
Нам сегодня посчастливилось работать на площади Победы. Это место притяжения всех желающих сказать спасибо за Победу нашим предкам. В течение дня люди нескончаемым потоком несут цветы к монументу Победы. Не пустуют и тумбы с названиями городов-героев. Здесь встречаются ветераны, поют песни военных лет. Почтить память погибших в годы Второй мировой войны пришел министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Верно сказано – праздник со слезами на глазах. Такие же эмоции мы испытываем сегодня. Мы помним всех и каждого, кто погиб в этой войне, и помним те уроки, которые принесла война на наши земли. Сохранение исторической справедливости, исторической правды – это сегодня идеология моей семьи. Для нас сегодня – это еще и большое торжество, которое традиционно отмечается в домашнем кругу.
Алена Сырова:
Сегодня прошла акция «Беларусь помнит». Многие пришли с портретами своих близких. Вспоминали. В вашей семье были герои?
Игорь Шуневич:
Я считаю, что все, кто пережил войну, являются героями для нас. Моя семья не исключение. В каждой белорусской семье война породила либо большую трагедию, либо большой героизм. Иногда это сочеталось. Я убежден такие же чувства испытывал каждый белорус сегодня.