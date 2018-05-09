Игорь Шуневич: «Сохранение исторической справедливости, исторической правды – это сегодня идеология моей семьи»

Новости Беларуси. В Беларуси народные гуляния идут во всех уголках страны. В столице в 2018 году развернулось почти две сотни площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердцем праздника можно назвать площадь Победы. Там сейчас находится наш корреспондент Алена Сырова. Она с раннего утра наблюдает за минчанами и гостями столицы, которые несут к обелиску цветы и просто отдыхают в городе.