Почти полторы тысячи участников вышли на старт «Забега отважных». Как это было – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. На старт «Забега отважных» вышло почти полторы тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На старт «Забега отважных» вышло почти полторы тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дистанция была необычной – прохождение автомобильных покрышек, понтонной переправы, водных препятствий. Без призов никто не остался. А самому маленькому легкоатлету исполнилось всего 4 года.
Развлекательную программу организаторы спланировали так, чтобы кроме солдатской каши и душевных песен занять себя можно было и виртуальным приключением и историческим путешествием. С образцами современной военной техники фотографировались, а кому-то удалось погрузиться в тактический план настоящей танковой баталии.
Максим Слиж, СТВ:
В этот праздник себя почувствовать танкистом мог каждый. Пускай, управляя не боевой единицей, но схожей по техническим параметрам с Т-34.
Городские парки и скверы столицы сегодня – общее место празднований, как и площадки у торговых центров. Но главным, конечно, остается память о подвиге людей, которые любят свою землю. Мир берегут.