Чашники готовятся принять «Дожинки» – рассказываем, как изменился город к празднику

Пока хлеборобы ставят рекорды в полях, в регионах готовятся достойно встречать аграриев. Своих передовиков будут чествовать и в Чашниках. Город примет областной праздник тружеников села. К «Дожинкам» райцентр существенно преобразится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К главному празднику тружеников нивы планируют отремонтировать более 100 объектов. Более 10 жилых домов уже капитально отремонтированы. Рабочие благоустроили тротуарные дорожки, установили игровые и спортивные площадки. Жители города с радостью наблюдают за такими изменениями.

Очень хорошо, даже очень нравится. И детям все условия, и площадки, и тротуар.

Дома жилые покрашены, фонтан ремонтируется. Маленькими шажками, но идем к улучшению. Объект первостепенной важности – местная гимназия. Строители здесь потрудились на все 10 баллов. А именно заменили инженерные сети, кровлю, провели внутреннюю отделку.

Дмитрий Хома, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома:

Мы увидим не только новую гимназию, но изменится уже и спортивная территория, площадки будут полностью обновлены современными материалами. Появится и современный тренажерный комплекс, поэтому учреждение образования будет такой школой будущего у нас в Витебской области. Новое звучание, в самом прямом смысле этого слова обретет и Чашникская школа искусств.

Ольга Будко, директор Чашникской детской школы искусств:

Мы очень рады, что наш актовый зал отремонтировали, и, конечно же, это повлияет на акустику, будет более яркий звук, намного лучше. Мы сняли панели, которые уже не современные, и, естественно, звук будет более объемный.