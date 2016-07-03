«Концерт тому и свидетельство, что мы вместе»: программа «Беларусь, я люблю цябе!» у стелы объединила белорусов

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь отмечает главный государственный праздник. День Независимости в этом году совпал с 25-летием суверенитета.

Уже близок финальный аккорд праздничного марафона. В эти минуты у стелы «Минск – город-герой» продолжается концерт-признание в любви Беларуси.

И небольшой дождь ничуть не помешал действу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александра Кулакова, СТВ:

Как вы можете видеть, огромное количество людей сейчас находятся здесь на проспекте Победителей, возле стелы «Минск-город-герой». Полтора часа уже идёт гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе!». Это – своеобразное музыкальное признание в любви к своей стране. К этому часу это уже успели сделать и Анатолий Ярмоленко, и участники «Евровидения», которые представляли нашу страну в разные годы.

Впереди нас ожидает блок, посвященный 25-летию «Славянского Базара». Зрителей порадуют Петр Елфимов и Полина Смолова. Как вы можете слышать сейчас – красивые переливы фортепиано, это выступает Саша Немо. И мы ждём ещё огромное количество исполнителей. С некоторыми мы пообщались.

Алексей Хлестов, певец:

Песня, которую я исполняю «Беларусь», для меня по-особому приятна. И не просто приятна, я горд тем, что я имею возможность выйти и спеть о своей стране, о том, что мы здесь живем, мы любим эту страну. Люди, которые пришли – им хочется увидеть этот праздник и услышать

IVAN, певец:

Впечатления шикарные. Несмотря на то, что дождь - придал харизмы, что ли этому событию. Много известных людей, большое количество людей пришли посмотреть на любимых артистов. Кстати, сегодня песню Help You Fly подпевали, было невероятно приятно. Какая-то невероятная энергетика. А дождь придаёт таинственности, сказки какой-то

Юзари, певец:

Эта дата позволяет нам всем сплотиться и друг другу посмотреть в глаза, сказать добрые слова. А артисты - кто-то может спеть, кто-то может станцевать, кто-то сыграть – кто что может. Концерт тому и свидетельство, что мы вместе

Александра Кулакова, СТВ:

По традиции, ровно в 22.50 белорусы споют гимн вместе, всей страной. А ярким завершением Дня Независимости станет красочный салют. В этом году его можно будет наблюдать из 6 точек. Огненными шоу в Беларуси на праздники занимаются военные. Они нам рассказали, как проходила подготовка, а подготовили они несколько тонн пиротехники. Один залп в небе – это снаряд весом около трёх килограммов. Опускают его в специальный аппарат, который негласно называют «мортира». Из шара выходит два провода: плюс и минус, и у каждого своя очередь, своя секунда, своя продолжительность выстрела, своя высота. Всё продумано до мелочей. Нашей съёмочной группе стало известно, что первый и конечный залп будут в цветах национальной символики, а в середине – снаряды с самыми различными названиями. Пиротехнические комплекты никогда не повторяются, и то, что сегодня произойдёт над нашими головами – зрители всё это увидят впервые. Всего в ночное небо вылетят 2, 5 тысячи зарядов. Всё это осуществляется вручную, а запуск в небо - в автоматическом режиме. И всё это произойдёт под музыку.