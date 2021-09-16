Борьба за возможность говорить на родном языке. В Молодечно проходит выставка о значимости 17 сентября для Беларуси

Новости Беларуси. В Минском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная событиям 17 сентября. На ней свыше 100 уникальных подлинных документов того периода. А также различная периодика, литература и фотографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время экскурсии посетителям расскажут об интересных исторических фигурах того времени, познакомят с бытом жителей Западной и Восточной Беларуси, а также с их культурной жизнью. В экспозиции представлены известные полотна, иллюстрирующие события 17 сентября. Много материалов на тему изменения границ – есть географические карты. Можно увидеть и деньги 1930-х годов, документы, например, удостоверения личности, которыми в то время пользовались жители Молодечно и окрестностей.

Наталья Полтавец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

На нашей выставке мы прежде всего хотели рассказать, какими сложными были эти года для молодечненского края в составе Польской Республики. Мы пытались донести и самоотверженную борьбу за национальное определение, за возможность учиться на белорусском языке и пользоваться им каждый день. За возможность пользоваться демократическими свободами. Мы представили материалы, связанные с деятельностью партийных ячеек Молодечненского окружкома Компартии Западной Беларуси, комсомола Западной Беларуси.