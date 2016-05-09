Минчане 9 мая участвовали в «Забеге отважных» и интерактивных спектаклях: как прошли гулянья в столице

Новости Беларуси. Минск в День Победы традиционно собирает большое количество гостей. Народные гуляния развернулись с утра в разных уголках столицы. Однако, основные площадки разместились по традиции у Дворца спорта, в Парке Победы и в Верхнем городе.

А в Верхнем городе развернулась масштабная культурная площадка. Мастера со всей Беларуси удивляли сувенирами ручной работы. Интерактивные спектакли, песни военных лет ожидали зрителей у стен концертного зала.

У Ратуши работала мини-выставка ретро-авто. Сфотографироваться на фоне машин военного времени — возможность не упускал ни один прохожий. Вот, например, американский «Плимут». Его на экспозицию привезли из Ракова. А это мотоцикл М-72, незаменимый помощник Красной армии. Их начали выпускать в начале войны.

Константин Луценко:

Его собрали из останков нескольких машин. На войне они возили все. Таскали пушки, кухни. Современные машины – это современные. Но у них нет души. Нет истории. А у этих машин история есть.

Эстафету народных гуляний традиционно принимал и парк Победы. Там прошел «Забег отважных». Восемь сотен минчан и гостей из России и Украины на протяжении двух километров пробирались к победе через воду, грязь, дымовые завесы и другие препятствия.

Символично, что сегодня золото получили абсолютно все участники — как и 71 год назад победителями был каждый.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Дед воевал. Поэтому для меня это знаковый праздник, и мы организовали эти мероприятия для того, чтобы достойно отпраздновать День Победы.

Каждый из пяти правнуков Андрея Ходюкова практически наизусть знает его историю. Большая семья по традиции 9 мая отмечает всегда вместе: им есть что вспомнить о своем герое и защитнике.

А в это время на площадке у Дворца спорта белорусов удивляли современные богатыри. В День Победы здесь прошел первый этап Гран-при международного конкурса силачей. Минимальный вес, который поднимали участники — 100 килограммов.

Каждый по-своему отмечал этот праздник в 45-м. Об этом скажут наши герои – супруги Малевичи. Тогда они были еще детьми. Но неизменным в День Победы остается настроение, которое каждый год 9 мая создаем все мы.

В общей сложности для минчан и гостей города сегодня работали 80 концертных площадок. Торжества прошли во всех районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.