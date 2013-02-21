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В Санкт-Петербурге на 75 году жизни скончался выдающийся режиссер Алексей Герман-старший

21 февраля 2013 06:49
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Новости России. В Санкт-Петербурге на 75 году жизни скончался выдающийся режиссер Алексей Герман-старший. В его послужном списке такие ленты, как «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталёв, машину!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талант режиссера был признан на мировом уровне и отмечен международными наградами. С 1999 года Алексей Герман работал над фильмом по произведению братьев Стругацких «Трудно быть богом», однако на экраны при его жизни лента так и не вышла.

# общество # Некролог

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