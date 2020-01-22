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Кому выгодно распространять мифы о климатических катаклизмах? Анонс программы «В обстановке мира»

22 января 2020 08:11
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Новости Беларуси. Беларусь подтверждает статус «космической державы» новейшими разработками. Об уникальных и амбициозных проектах отечественных ученых рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».

Выясним, кому проще станет получить досрочную льготную пенсию. И узнаем, как подпись главы государства на документе вывела из-под юридического удара почти 20 тысяч человек.

Кому выгодно распространять мифы о климатических катаклизмах? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Расскажем, кто сегодня в стране занимается инновационными разработками, и можно ли разбогатеть, «двигая» науку.

Совместимы ли большой бизнес и фундаментальная наука? И есть ли у нашей страны шанс стать «родиной» транснациональных корпораций?

Кому выгодно распространять мифы о климатических катаклизмах? Анонс программы «В обстановке мира»-4

Сможем ли мы идти в ногу с мировыми трендами на экологичность? Кому выгодно распространять мифы о грядущих климатических катаклизмах?

А также мнения о том, кто и что должен сделать уже сейчас, чтобы всем нам в общем доме было лучше, чем в гостях.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ. Подробности в видеоматериале.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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