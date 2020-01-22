Кому выгодно распространять мифы о климатических катаклизмах? Анонс программы «В обстановке мира»

Выясним, кому проще станет получить досрочную льготную пенсию. И узнаем, как подпись главы государства на документе вывела из-под юридического удара почти 20 тысяч человек.

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает статус «космической державы» новейшими разработками. Об уникальных и амбициозных проектах отечественных ученых рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».

Расскажем, кто сегодня в стране занимается инновационными разработками, и можно ли разбогатеть, «двигая» науку.

Совместимы ли большой бизнес и фундаментальная наука? И есть ли у нашей страны шанс стать «родиной» транснациональных корпораций?